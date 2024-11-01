edición general
El verdadero problema de la IA del que nadie habla (¿Quién compra tus cosas, los robots?) [EN]

Operamos en un sistema económico donde el trabajo humano genera ingresos que generan consumo, que genera ingresos, que financian más trabajo. La IA elimina el trabajo de este ciclo, sin reemplazar los ingresos. En otras palabras: el capital está automatizando a sus propios clientes. El verdadero peligro es que quienes controlan los sistemas no entren en pánico hasta que su propia legitimidad se vea amenazada. Para entonces, los ingresos ya habrán colapsado, las instituciones ya estarán bajo presión y el pánico producirá soluciones contundentes

#5 Cuchifrito
#4 Los consumidores pasivos no son necesarios, no aportan nada al sistema, nadie necesita "colocar" su producción, necesitan obtener algo a cambio por ella, y el que es pasivo no tiene nada que ofrecer . Si hay algún consumidor pasivo es por humanidad y por evitar conflictos
#8
#8 Cuando eres el dueño de todo, las calles estan llenas de gente con antorchas.
#1
Este video profundiza en las potenciales consecuencias de reemplazar a los trabajadores por IA:
Los trabajadores son una pieza fundamental en el ciclo sobre el que funciona el capitalismo, eliminarlos, rompe el capitalismo:
#3 Cuchifrito
#1 Los trabajadores y consumidores no son necesarios para el capitalismo, solo un mal necesario.
Si lo llevas al extremo de llegar a una situación en que todo el trabajo se pueda automatizar a los dueños de los medios de producción ya no les hará falta que ningun trabajador compre sus productos se lo compraran otros dueños de medios de producción que son los que tienen a su vez algo que el otro productor necesita o quiere.

Los que no son dueños de ningún medio de producción quedarían fuera del…
#4
#3 al final siempre habrá un productor que necesite colocar su producción a un cliente final que será pasivo. La cadena siempre tiene un eslabón roto si quitas al consumidor pasivo.
#8
#3 Cuando eres dueño de todo no necesitas vender nada.
#2
me hace gracia la frase, ¿quien compra tus cosas? si no exisitiese la obsolescencia programada, ¿necesitariamos comprar tanto o el diseño de la obsolescencia es inherente a este sistema? recomiendo el elogio a la ociosidad de Bertrand Russell, aunque no hable de ia directamente si se puede leer como podria funcionar una sociedad post escasez gracias a la ia.
#6
Para empezar el principal problema que tiene la IA es el modelo freemium que no genera suficientes ingresos. Nadie está pagando por usar IA. Y Cuando digo nadie me refiero como mucho al 3% de los usuarios globales, eso es nada. Quién va a pagar por algo que puedes conseguir gratis? es tremendamente sencillo usar IA gratuita.
#7
#6 Los buscadores web siempre han sido gratuitos y han creado imperios con ello.
#9
#6 Qué "3% de usuarios globales"? Y no me refiero a gente que pueda tener varias suscripciones a servicios para usuarios comunes que les faciliten algún trabajo. Me refiero a fondos de inversión, bancos, farmacéuticas, IT, ejércitos...
