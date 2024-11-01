El verdadero problema de la IA del que nadie habla (¿Quién compra tus cosas, los robots?) [EN]  

Operamos en un sistema económico donde el trabajo humano genera ingresos que generan consumo, que genera ingresos, que financian más trabajo. La IA elimina el trabajo de este ciclo, sin reemplazar los ingresos. En otras palabras: el capital está automatizando a sus propios clientes. El verdadero peligro es que quienes controlan los sistemas no entren en pánico hasta que su propia legitimidad se vea amenazada. Para entonces, los ingresos ya habrán colapsado, las instituciones ya estarán bajo presión y el pánico producirá soluciones contundentes
| etiquetas: ia , capitalismo
Los trabajadores son una pieza fundamental en el ciclo sobre el que funciona el capitalismo, eliminarlos, rompe el capitalismo:
.
Si lo llevas al extremo de llegar a una situación en que todo el trabajo se pueda automatizar a los dueños de los medios de producción ya no les hará falta que ningun trabajador compre sus productos se lo compraran otros dueños de medios de producción que son los que tienen a su vez algo que el otro productor necesita o quiere.
