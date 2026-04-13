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El verdadero deseo de Picasso que el Gobierno incumplió al llevar el 'Guernica' al Reina Sofía

El verdadero deseo de Picasso que el Gobierno incumplió al llevar el 'Guernica' al Reina Sofía

"Picasso decía que él quería que estuviera en el Prado porque admiraba a Velázquez. Quería que su obra maestra estuviera al lado de la obra maestra de Velázquez, Las meninas". Entonces no es que dijera expresamente que quería que estuviese en Madrid, sino junto a las Meninas.

| etiquetas: picasso , guernica , madrid
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4 comentarios
5 2 1 K 58 ARTE
Cuñado #3 Cuñado
él deja por escrito que quiere que el cuadro vuelva a España cuando lleguen las libertades

No, Picasso habló de cuando se restaurase la República.

Y este estado monárquico es el heredero de los golpistas que destruyeron la República.
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#1 Ovidio
¿Pero qué importa lo que dijese Picasso? El cuadro se pagó, por lo que el propietario es el Estado, que lo expondrá donde mejor le parezca
2 K 26
ewok #4 ewok
Los "técnicos" dicen que no se puede mover, pero todas la obra de Sorolla de la Hispanic Society, que también son cuadros grandes, se trasladó (ida y vuelta) desde Nueva York.
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#2 Beltza01
Si no estoy demasiado confundido, lo pagó el Gobierno Vasco, no sé con qué partidas o fondos. Ahí me pierdo.

En cualquier caso, si no hay contrato que especifique compromiso en el lugar de la colocación, y dudo que fuera posible por el momento histórico y competencias, como si pide una cocacola gratis. Como diría ese gran poeta: ¡A la mierda!
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menéame