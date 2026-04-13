El verdadero deseo de Picasso que el Gobierno incumplió al llevar el 'Guernica' al Reina Sofía

"Picasso decía que él quería que estuviera en el Prado porque admiraba a Velázquez. Quería que su obra maestra estuviera al lado de la obra maestra de Velázquez, Las meninas". Entonces no es que dijera expresamente que quería que estuviese en Madrid, sino junto a las Meninas.
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No, Picasso habló de cuando se restaurase la República.
Y este estado monárquico es el heredero de los golpistas que destruyeron la República.
En cualquier caso, si no hay contrato que especifique compromiso en el lugar de la colocación, y dudo que fuera posible por el momento histórico y competencias, como si pide una cocacola gratis. Como diría ese gran poeta: ¡A la mierda!