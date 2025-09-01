El verano fatal de Microsoft

Satya Nadella, el CEO que levantó a Microsoft con Azure y los videojuegos, también tiene un lado oscuro.



Según una columna de Marta Peirano en El País (contenido de pago), documentos filtrados revelan colaboraciones con la inteligencia militar israelí, ingenieros chinos trabajando en sistemas del Pentágono y fallos críticos que facilitaron ciberataques globales.



La gran pregunta queplantea el artículo: ¿Nadella es el gestor humilde que rescató a Microsoft o el operador que avanza sin mirar las consecuencias?