Las ventajas y los riesgos de entrenar con frío: «La mortalidad cardiovascular es mayor en estas temperaturas»

Las ventajas y los riesgos de entrenar con frío: «La mortalidad cardiovascular es mayor en estas temperaturas»

Cuando llevamos a cabo una sesión de entrenamiento durante el invierno, podemos aprovechar una serie de ventajas de las bajas temperaturas. Entre ellas, hay «una reducción del estrés térmico que contribuye a un mejor rendimiento en deportes de resistencia», señala Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y profesor en la Universidade da Coruña. El experto aporta un dato en este sentido: en las pruebas de resistencia como las de ciclismo, maratón o triatlón, el máximo rendimiento se observa típicamente.

#1 cocococo *
Pues yo camino o corro unos 10 kilómetros casi todos los días y luego nado durante más o menos una hora, sea la época del año que sea. Siempre me ducho con agua fría y no hago precalentamientos ni esas historias para pijos parecidas y siempre he tenido la tensión arterial alta. Todavía estoy vivo, debe ser porque no me he puesto en manos de médicos.

Nadar a veces se hace un poco complicado porque ahora, con la invasión de turistas pijos europeos de ciudad que pululan por la isla, ponen en…   » ver todo el comentario
Supercinexin #2 Supercinexin *
Llevo viviendo fuera de España en Europa un porrón de años y mi regla personal es que si el termómetro marca menos de 5 grados, no hago deporte outdoor. Sólo gimnasio y fuera. En el gimnasio por supuesto hay bicistáticas y cintas, o sea que no tienes por qué dejar de hacer aeróbicos.

Correr a bajo cero, lo he hecho en Escondenabia a -18°C o -20°C y es lo puto peor. Básicamente te duele cada bocanada de aire que respiras y además te destrozas los pezones, acaban sangrando siempre. Con la bici…   » ver todo el comentario
Abcdefghijklm #4 Abcdefghijklm
#2 Me ha hecho sonreir lo de Escondenabia, gracias!
Graffin #5 Graffin
#2 El truco para que no te sangren los pezones a esa temperatura es correr sin camiseta.
Supercinexin #6 Supercinexin
#5 Lo dices de broma, ¿verdad?

Yo me echaba vaselina, me lo recomendaron otros compañeros. Pero qué va, ni así.
#3 j-light *
#2 Joder, nunca dejarán de sorprenderme MNM y sus meneantes. Leyéndote, soy una puñetera sopa de ganso. Que sí, que hago deporte y tal, pero vamos...también debe ser que he crecido en un sitio con temperatura media anual de 25 grados. Eso afloja.
Supercinexin #7 Supercinexin
#3 A ver, que yo hago deporte tranquilamente eh, nada de matarme. Que ya tengo además una edad y las lesiones tardan mucho en irse. Se trata de moverse un poco para no perder la forma y hacerte viejo sanamente. Muchos amigos míos se revientan a los cuarentaypico de años haciendo maratones de montaña, etcétera... yo esas cosas sinceramente me quedan muy lejos, pero caminatas largas, ir al gimnasio varios días a la semana, bicicleta de montaña rutas de ~50kms siempre que hace buen tiempo... eso sí.

Pero vamos, que como no tengo que competir con nadie, tampoco tengo por qué entrenar a bajo cero, ni cuando llueve a mares, ni cuando nieva o hiela. Para qué, si el deporte lo puedo hacer igual bajo techo en un gimnasio...
#8 j-light
#7 Na, estás haciendo por encima de la media un cacho. Que ya pocos de los que estamos aquí iríamos a las olimpiadas :-P pero oye, 50Km de montaña hay que querer hacerlos.
Supercinexin #10 Supercinexin *
#8 La última vez se me fueron 3 horas {0x1f605} Es decir: por debajo de 25km/h de media, en bicicleta. Tengo amigos de mi edad que lo hacen en bastante menos...

En mi defensa diré que los neumáticos que llevo son anchos {0x1f605}
MEV #9 MEV
Desde luego, si hay que elegir entre correr con frío y con calor. Frío sin duda.

Llevo mucho mejor correr a 0C en Londres por un parque o como este invierno a -10C por campos de girasoles en los Balcanes que intentar salir a correr a las 7 de la mañana el pasado Julio por la costa Alicantina y que pegaran ya 30C.

La gente le tiene muchísimo miedo a salir a correr con frío y, salvo condiciones terribles (bajo cero combinado con viento o aguaceros es horrible), es mucho más llevable y requiere ir menos abrigado de lo que uno se imagina.

Yo lo que más noto es rigidez en las piernas, que tengo que calentar muy suavemente y posiblemente no dedicarme a hacer intervalos ese día y tomármelo con calma.
