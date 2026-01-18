Las ventajas y los riesgos de entrenar con frío: «La mortalidad cardiovascular es mayor en estas temperaturas»

Cuando llevamos a cabo una sesión de entrenamiento durante el invierno, podemos aprovechar una serie de ventajas de las bajas temperaturas. Entre ellas, hay «una reducción del estrés térmico que contribuye a un mejor rendimiento en deportes de resistencia», señala Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y profesor en la Universidade da Coruña. El experto aporta un dato en este sentido: en las pruebas de resistencia como las de ciclismo, maratón o triatlón, el máximo rendimiento se observa típicamente.