Las ventajas y los riesgos de entrenar con frío: «La mortalidad cardiovascular es mayor en estas temperaturas»

Cuando llevamos a cabo una sesión de entrenamiento durante el invierno, podemos aprovechar una serie de ventajas de las bajas temperaturas. Entre ellas, hay «una reducción del estrés térmico que contribuye a un mejor rendimiento en deportes de resistencia», señala Fernando Ramos, presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) y profesor en la Universidade da Coruña. El experto aporta un dato en este sentido: en las pruebas de resistencia como las de ciclismo, maratón o triatlón, el máximo rendimiento se observa típicamente.
Nadar a veces se hace un poco complicado porque ahora, con la invasión de turistas pijos europeos de ciudad que pululan por la isla, ponen en… » ver todo el comentario
Correr a bajo cero, lo he hecho en Escondenabia a -18°C o -20°C y es lo puto peor. Básicamente te duele cada bocanada de aire que respiras y además te destrozas los pezones, acaban sangrando siempre. Con la bici… » ver todo el comentario
Yo me echaba vaselina, me lo recomendaron otros compañeros. Pero qué va, ni así.
Pero vamos, que como no tengo que competir con nadie, tampoco tengo por qué entrenar a bajo cero, ni cuando llueve a mares, ni cuando nieva o hiela. Para qué, si el deporte lo puedo hacer igual bajo techo en un gimnasio...
En mi defensa diré que los neumáticos que llevo son anchos
Llevo mucho mejor correr a 0C en Londres por un parque o como este invierno a -10C por campos de girasoles en los Balcanes que intentar salir a correr a las 7 de la mañana el pasado Julio por la costa Alicantina y que pegaran ya 30C.
La gente le tiene muchísimo miedo a salir a correr con frío y, salvo condiciones terribles (bajo cero combinado con viento o aguaceros es horrible), es mucho más llevable y requiere ir menos abrigado de lo que uno se imagina.
Yo lo que más noto es rigidez en las piernas, que tengo que calentar muy suavemente y posiblemente no dedicarme a hacer intervalos ese día y tomármelo con calma.