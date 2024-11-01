Venezuela es solo el principio del nuevo orden mundial de Trump

Está naciendo un nuevo orden en el que potencias cada vez más autoritarias utilizan la fuerza bruta para someter a sus vecinos y robarles sus recursos. Cuando Trump amenaza a Groenlandia, Colombia, México o Cuba deberíamos creerle
Lo gracioso es que todos los que apoyaron a Donald Trump diciendo que era el candidato de la paz, y que no traería nuevas guerras, ahora apoyan cualquier guerra que promueva Trump. Cosas de estar en una secta
Y razon tienes, muchos daban palmas con Trump el pacifista.
Ese que mataba lideres extranjeros a base de dronazos.
Que no es tan difícil. Llevo diciéndolo meses
La mala noticia es que no hay vuelta atrás, pirque lo que hace USA tiene sentido aunque Trump la este cagando en el modo. Asi que aunque se vaya Trump no va a volver el anterior orden mundial.
La buena es que su edad y su posible pérdida del congreso lo ralentice un poco. A ver si lo aprovechamos un poco, coño.