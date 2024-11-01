edición general
Venezuela es solo el principio del nuevo orden mundial de Trump

Está naciendo un nuevo orden en el que potencias cada vez más autoritarias utilizan la fuerza bruta para someter a sus vecinos y robarles sus recursos. Cuando Trump amenaza a Groenlandia, Colombia, México o Cuba deberíamos creerle

themarquesito #2 themarquesito
Fascismo imperialista y un puñado de guerras, eso es Trump.
Lo gracioso es que todos los que apoyaron a Donald Trump diciendo que era el candidato de la paz, y que no traería nuevas guerras, ahora apoyan cualquier guerra que promueva Trump. Cosas de estar en una secta
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#2 el que iba a traer la paz a Ucrania en 48 horas, ya ha "invadido" un pais al estilo Rusia poniendo la marioneta de turno :popcorn: :popcorn:

Y razon tienes, muchos daban palmas con Trump el pacifista.
Ese que mataba lideres extranjeros a base de dronazos.
sleep_timer #3 sleep_timer
La culpa es de Marty McFly, no acabó con Biff Tannen y mira ahora, de presidente de USA.
manc0ntr0 #4 manc0ntr0
#3 jajajajaja
#1 surco *
Bueno, Trump es claro. vuelta a la política de bloques. Control de América, atracción de Rusia para sacarla de la órbita de Pekin pagándole con Europa del este. Debilitamiento de Europa. Potenciacion de India como contrapeso a China.
Que no es tan difícil. Llevo diciéndolo meses
La mala noticia es que no hay vuelta atrás, pirque lo que hace USA tiene sentido aunque Trump la este cagando en el modo. Asi que aunque se vaya Trump no va a volver el anterior orden mundial.
La buena es que su edad y su posible pérdida del congreso lo ralentice un poco. A ver si lo aprovechamos un poco, coño.
