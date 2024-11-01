edición general
“Venezuela será otro capítulo infeliz en la historia de las injerencias de Estados Unidos”: Tim Weiner

Solo es cuestión de tiempo que Estados Unidos sufra un desastre de inteligencia. No será un nuevo 11S, probablemente no se parecerá a nada que hayamos visto antes. Pero quizá esté ocurriendo ya. Y si ocurre, Donald Trump intentará aprovecharlo para avanzar con su agenda autoritaria. Esta es la sombría premisa que defiende Tim Weiner (Nueva York, 1956), veterano periodista de The New York Times y premio Pulitzer por su trabajo sobre los servicios de inteligencia estadounidenses.

Yepyop #2 Yepyop
A trump le faltan pelotas para hacer nada en Venezuela, en el momento que se resbale, china le cierra el grifo de tierras raras y se hace con Taiwan. EEUU no está en posición de absolutamente nada, porque no fabricarían ni un misil más, por su propio bien no les quedará más remedio que joderse y llorar, pero no tendrán razones ni motivaciones para invadir Venezuela ya que sería la caída total de la falsa primera potencia.
Dramaba #1 Dramaba
Desastre de inteligencia al modo israelí? De estas USA ya ha tenido unas cuantas...
