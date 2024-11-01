Venezuela: Sala Plena del TSJ aprueba la jubilación de 13 magistrados y magistradas

El Tribunal Supremo de Justicia informó que su Sala Plena, presidida por Gladys María Gutiérrez Alvarado, aprobó la solicitud de jubilación de 13 magistrados que han prestado una “destacada labor” al servicio del Poder Judicial y del pueblo venezolano. Entre los que se jubilan se encuentran figuras como Francisco Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño y Marcos Tulio Dugarte Padrón (Sala Constitucional), además de magistrados de las salas Civil, Electoral, Político-Administrativa, Penal y Social.