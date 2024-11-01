Venezuela: Sala Plena del TSJ aprueba la jubilación de 13 magistrados y magistradas

El Tribunal Supremo de Justicia informó que su Sala Plena, presidida por Gladys María Gutiérrez Alvarado, aprobó la solicitud de jubilación de 13 magistrados que han prestado una “destacada labor” al servicio del Poder Judicial y del pueblo venezolano. Entre los que se jubilan se encuentran figuras como Francisco Carrasquero López, Luisa Estella Morales Lamuño y Marcos Tulio Dugarte Padrón (Sala Constitucional), además de magistrados de las salas Civil, Electoral, Político-Administrativa, Penal y Social.
| etiquetas: venezuela , tsj
"Por su parte el Director Ejecutivo de la Magistratura agradeció la confianza de las magistradas y magistrados al darle la oportunidad de encabezar la DEM, por lo que aseguró que pondrá su mayor esfuerzo para cumplir con las obligaciones y retos de conformidad con los postulados previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, con miras a seguir brindando al país un Poder Judicial sólido, con amplio sentido social, y prueba de ello lo representa precisamente la consulta nacional del Plan Estratégico del Poder Judicial."
No veo muy rupturista con el Chavismo la frase.