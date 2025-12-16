Venezuela: La represión persistente requiere atención sostenida y rendición de cuentas | Observatorio de Derechos Humanos [Hemeroteca] [ENG]

La muerte bajo custodia del opositor Alfredo Díaz hace unos días es un duro recordatorio de la brutalidad del gobierno. Pasó más de un año en régimen de incomunicación y se le negó atención médica adecuada. Casi 900 presos políticos permanecen en prisión en condiciones similares . Muchos han sufrido desapariciones forzadas, detención arbitraria e incomunicada... proceso de retiro del Estatuto de Roma son alarmantes, aunque coherentes con los esfuerzos de las autoridades por garantizar la impunidad ante graves violaciones de derechos humanos...