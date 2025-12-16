edición general
Venezuela: La represión persistente requiere atención sostenida y rendición de cuentas | Observatorio de Derechos Humanos [Hemeroteca] [ENG]

Venezuela: La represión persistente requiere atención sostenida y rendición de cuentas | Observatorio de Derechos Humanos [Hemeroteca] [ENG]

La muerte bajo custodia del opositor Alfredo Díaz hace unos días es un duro recordatorio de la brutalidad del gobierno. Pasó más de un año en régimen de incomunicación y se le negó atención médica adecuada. Casi 900 presos políticos permanecen en prisión en condiciones similares . Muchos han sufrido desapariciones forzadas, detención arbitraria e incomunicada... proceso de retiro del Estatuto de Roma son alarmantes, aunque coherentes con los esfuerzos de las autoridades por garantizar la impunidad ante graves violaciones de derechos humanos...

| etiquetas: derechos humanos , maduro , venezuela , presos políticos
3 comentarios
javierchiclana #2 javierchiclana *
Verás como los defensores de los Derechos Humanos son también fachas...

¿Cómo se puede defender-rechazar una dictadura sanguinaria por que sea pro yanki o pro rusa? :roll:
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Esto a los sectarios que llenan este panfleto, no les interesa.
Barney_77 #3 Barney_77
#1 Los derechos humanos son fascistas cuando van contra nuestro dictador favorito
