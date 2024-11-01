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“Venezuela está en buena posición para hacer la transición a la tercera fase”: John Barrett se refiere a la posibilidad de organizar elecciones libres

John Barrett, encargado de Negocios de Estados Unidos en Caracas, afirmó este jueves que Venezuela está en una buena posición para hacer la transición hacia la tercera fase del plan que diseñó la administración del presidente Donald Trump para el país tras los sucesos del 3 de enero que culminaron con la captura de Nicolás Maduro. El plan de tres fases consiste en la estabilización política; la recuperación económica; y por último, la normalización democrática mediante una reconfiguración institucional que culmine en elecciones libres y justas.

| etiquetas: venezuela , elecciones
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17 comentarios
1 0 0 K 10 politica
nemesisreptante #2 nemesisreptante
Unas elecciones donde por supuesto va a ganar el candidato que ponga EEUU :roll:
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tul #4 tul
#2 si no gana el titere de los gringos no es democracia
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#5 abogado_del_diablo
#2 Y si no, les vuelven a robar qué se yo, el dinero que guarden en los bancos, las tiendas y los cepillos de las iglesias hasta que aprendan a "votar bien", como enseñaba Vargas Llosa.
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Findeton #14 Findeton
#5 Todo el robo ya lo hicieron los chavistas. Cientos de miles de millones de dólares.
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#1 pascuaI
Vamos, que Venezuela no estaba tan mal como la pintaban. El problema lo van a tener si todo el lastre emigrado y que ha acabado en países como el nuestro se vuelve para alla. Que esperemos que se vayan cuanto antes, aunque tengo pocas esperanzas, porque el socialcomunismo y esas cositas les gustan bastante, digan lo que digan después :-P
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Elecciones libres no le interesa a Trump, a no ser que controle a todo los candidatos, o sepa que su opción gana, si o si.
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Findeton #6 Findeton
#3 Más bien el 90% de los venezolanos preferirían a una piedra de presidentes antes que a un chavista.
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#9 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 Sin tener ni idea de Venezuela, con 90% en contra, no habría habido chavismo.
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Findeton #11 Findeton
#9 Se ve que desconoces los "colectivos" chavistas que patrullan en moto con metralletas, así como los militares cubanos (recordemos que para llevarse a Maduro tuvieron que pasar por 30 militares cubanos) y los militares iraníes. Era una dictadura, apoyada por Irán y Cuba.
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#13 Tunguska08Chelyabinsk13
#11 Que no es sostenible eso que dices, con el 90% en contra. Y todo gobierno acosado por los USA, que ponen sanciones unilaterales, se va a asociar con cualquiera para evitarlas, y ahí van a estar los otros sancionados. Pero vamos, que España y Occidente tiene socios preferentes entre varias dictarduras, y curiosamente nadie las nombra cuando se sacan argumentos como los tuyos.
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Findeton #15 Findeton
#13 El socialismo sólo funciona hasta que se te acaba el dinero DE LOS DEMÁS.
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#16 pascuaI
#11 Claro. El chavismo era Maduro, 30 militares cubanos y un par de enviados por los ayatolás. Todo para controlar un país de treinta millones.
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#17 Tunguska08Chelyabinsk13
#12 Si hay elecciones va a ganar el candidato patrocinado por los USA. Y si hubiera mayoría chavista, no habría elecciones, o se prohibiría que se presentaran. Porque vamos, por eso ha mantenido a la Chavista, porque les interesa. Veremos si las hay, y esperemos que no haya solo 2 candidatos, y haber que dicen en su campaña, sobre su soberanía y la de su petróleo.
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#7 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Elecciones libres para Venezuela 2027, vota A la opción de Trump, o vota B. El que se presente sin el cuño MAGA, le espera una celda al lado de Maduro, avisados estáis. :roll:

Libertad!!!! Vamos, que es una elección libre de Trump para que él elija al nuevo presidente, que hay que decirlo todo.
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Findeton #8 Findeton
#7 Más bien fue Maduro quien prohibió a Machado presentarse y aun así ganó Edmundo... y entonces Maduro se inventó los resultados y encarceló al que intentara mostrar las actas.

Es curioso cómo te quejas de la democracia "de Trump" pero no de la Maduro.
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#10 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#8 Puedo criticar a Maduro y también a los patrocinadores actuales, no tengo porque elegir entre 2 que secuestrán a la democracia.
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Findeton #12 Findeton
#10 Si hay algo seguro es que los chavistas van a poder presentarse a elecciones. Y si ya durante la dictadura Edmundo tuvo mayoría absoluta, ahora que hay más libertad y menor amenaza chavista, dudo que más del 20-30% apoye al chavismo que se presente.

Además que los "chavistas" que quedan son los que traicionaron a Maduro.
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menéame