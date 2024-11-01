“Venezuela está en buena posición para hacer la transición a la tercera fase”: John Barrett se refiere a la posibilidad de organizar elecciones libres

John Barrett, encargado de Negocios de Estados Unidos en Caracas, afirmó este jueves que Venezuela está en una buena posición para hacer la transición hacia la tercera fase del plan que diseñó la administración del presidente Donald Trump para el país tras los sucesos del 3 de enero que culminaron con la captura de Nicolás Maduro. El plan de tres fases consiste en la estabilización política; la recuperación económica; y por último, la normalización democrática mediante una reconfiguración institucional que culmine en elecciones libres y justas.