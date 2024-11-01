Venezuela conquista su primer título del Clásico Mundial de Béisbol en un emocionante triunfo sobre Estados Unidos [ENG]

Por primera vez en la historia, Venezuela es campeona del Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela resistió la remontada de Estados Unidos para ganar 3-2 en la final del martes del Clásico Mundial de Béisbol en el loanDepot Park. Bryce Harper empató el juego con un jonrón en la octava entrada, pero Eugenio Suárez respondió con un doble productor en la parte alta de la novena que impulsó la carrera de la victoria del torneo. “Vi ese cambio ahí, hice mi mejor swing y gracias a Dios conseguí el doble”, dijo Suárez a MLB Network.