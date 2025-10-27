edición general
Venezuela afirma haber capturado con éxito a un grupo mercenario respaldado por la CIA que planeaba una operación de falsa bandera en aguas de Trinidad y Tobago [ENG]

Venezuela afirma haber capturado a un grupo de mercenarios coordinados por la CIA durante unas maniobras militares conjuntas entre EEUU y Trinidad y Tobago en el Caribe, cuyo objetivo era llevar a cabo un ataque de falsa bandera en la región. El país sudamericano condena esta provocación militar de sus vecinos y la CIA, que busca una confrontación militar total con la nación latinoamericana.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Estaremos tarde o temprano ante otro caos de Bahía cerditos?
Ze7eN #1 Ze7eN *
He subido la noticia de Reuters porque he leído que fueron los primeros en publicarlo (no se si es cierto), pero también lo publica CNN en español:

Venezuela dice que capturaron a presuntos “mercenarios” vinculados a la CIA y denuncia un plan de “ataque de falsa bandera”
Brill #3 Brill
Aunque veo muy capaces a los EEUU de esto y mucho más, no nos emocionemos. Recordemos que la Venezuela de Maduro también acusó a varios españoles de cosas parecidas hace no tanto, y parecía un montaje o paranoia pura y dura.

www.lavanguardia.com/politica/20251024/11195351/calvario-jose-maria-ba

www.elindependiente.com/espana/2024/10/07/venezuela-creyo-que-los-espa
Ze7eN #4 Ze7eN *
#3 No puedes afirmar que "parecía un montaje" cuando tú mismo enlazas la noticia en la que explica que el propio CNI español llamó a fuentes venezolanas para obtener información de la detención y por eso Venezuela pensó que eran agentes del CNI xD

Lo de la paranoia te lo compro, pero como para no estarlo con el mobbing al que les tiene sometido EEUU.
