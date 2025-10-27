Venezuela afirma haber capturado con éxito a un grupo mercenario respaldado por la CIA que planeaba una operación de falsa bandera en aguas de Trinidad y Tobago [ENG]

Venezuela afirma haber capturado a un grupo de mercenarios coordinados por la CIA durante unas maniobras militares conjuntas entre EEUU y Trinidad y Tobago en el Caribe, cuyo objetivo era llevar a cabo un ataque de falsa bandera en la región. El país sudamericano condena esta provocación militar de sus vecinos y la CIA, que busca una confrontación militar total con la nación latinoamericana.
Lo de la paranoia te lo compro, pero como para no estarlo con el mobbing al que les tiene sometido EEUU.