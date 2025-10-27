Venezuela afirma haber capturado con éxito a un grupo mercenario respaldado por la CIA que planeaba una operación de falsa bandera en aguas de Trinidad y Tobago [ENG]

Venezuela afirma haber capturado a un grupo de mercenarios coordinados por la CIA durante unas maniobras militares conjuntas entre EEUU y Trinidad y Tobago en el Caribe, cuyo objetivo era llevar a cabo un ataque de falsa bandera en la región. El país sudamericano condena esta provocación militar de sus vecinos y la CIA, que busca una confrontación militar total con la nación latinoamericana.