Venezuela aprobó por unanimidad el proyecto de amnistía: el jefe del Parlamento pidió perdón a presos políticos

El parlamento de Venezuela dio luz verde por unanimidad a la primera discusión de la ley de amnistía que excluye delitos graves y abre un proceso de consultas con la sociedad.

cosmonauta #1 cosmonauta
Es curioso el tema. Si decían que no había presos politicos...?(
Meneador_Compulsivo #2 Meneador_Compulsivo *
Es histórico lo que está consiguiendo la mediación de Zetaparo :troll: desde la captura de Maduro :hug:
Alakrán_ #3 Alakrán_
Que pasen por aquí todos los colaboracionistas de la dictadura y la represión chavista contra su pueblo.
platypu #4 platypu
Presos? que presos?
Findeton #5 Findeton *
Estos ex-chavistas sólo quieren pasta y que no les metan un Tomahawk por el ojete, ya han robado suficiente así que contentos seguirán haciendo la transición mientras tengan el incentivo adecuado.
