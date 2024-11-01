·
6
meneos
142
clics
Venezolano a quienes dicen que a los gringos solamente le interesa el petróleo
Venezolano interpela a quienes dicen que a EEUU solo le interesa el petróleo.
venezolano
maduro
venezuela
petróleo
6 comentarios





actualidad
#2
Sergio_ftv
*
Con los chinos y los rusos, Venezuela y los venezolanos ganaban. Con las multinacionales norteamericanas, Venezuela y los venezolanos son atracados, ya lo dijo ayer Trump, el dictador Juan Vicente Gómez (estuvo al frente del régimen venezolano desde 1908 hasta 1935) les regaló los recursos naturales de Venezuela y por eso el petróleo y gas venezolanos son propiedad de los accionistas de las multinacionales norteamericanas.
7
K
97
#3
Findeton
#2
Ganaron qué, porque peso desde luego no. El venezolano medio perdió más de 11kg en 2018 por hambre.
1
K
14
#1
Leclercia_adecarboxylata
*
Tiene razón, se ha dado cuenta, pero es mucho más "elegante" intentar activar estratagemas comerciales que atacar un país infundiendo terror y matando personas además de saltándose la legalidad internacional.
La forma de expresarlo del chico es asertiva y convincente pero no deja de ser una falacia. Los intereses de otros no legitiman lo que acaba de hacer EEUU, no seamos maniqueos. Quizás alguien lo sepa expresar mejor.
3
K
55
#5
Findeton
#1
El tiranicidie (tiranicidio inclusivo) es siempre moral.
0
K
7
#4
JackNorte
Cuando normalizas el secuestro el bombardeo y la invasion y creer que eso te llevara la democracia.
1
K
18
#6
LikeaRollingStone
En serio, no es una parodia, lo dice como argumento que cree razonable y convincente. Se ha marcado un Poe de libro.
es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Poe
1
K
16
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
