Los vecinos de Torrejón miran con recelo a su hospital privatizado: "Las empresas solo buscan beneficios"

Los vecinos de Torrejón miran con recelo a su hospital privatizado: "Las empresas solo buscan beneficios"

Los ciudadanos a los que da cobertura el centro sanitario gestionado por Ribera Salud piden que su gestión pase a ser pública tras el polémico audio del CEO de la empresa y las quejas de los trabajadores

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Han descubierto la polvora...
pepel #2 pepel
Si una empresa puede dar un servicio por un dinero X, y añadir un beneficio (que es objetivo de toda empresa, la administración debe ser capaz de ofrecer el mismo servicio por el mismo dinero, y revertir los beneficios a su comunidad. Todo lo demás son pésimos gestores, que es para lo que se ha votado a los políticos.
Dene #5 Dene
que no miren al hospital, que miren a sus directivos. que vean si de repente aparecen con un lambo, si se compran un chalecito en la sierra y esas cosas
WcPC #6 WcPC
Pero no tenéis ETA y sois libres de tomar cervecitas...
Es interesante como alguna gente está dispuesta a comprar lo que ya tiene a cambio de sus derechos sociales.
jdmf #7 jdmf
Es licito que una empresa busque beneficios, no por ello le da derecho a dar un mal servicio y más cuando su servicio es la salud pública.

Las empresas tendrían que tener una responsabilidad civil, se jactan de crear empleo, usan recursos de la sociedad y se bien de beneficios estatales o ayudas autonómicas, y más si ejecutan una labor social como educación o salud, es entendible que quieran beneficios, pero si no saben cumplir su labor debería estar más regulado y penalizado que hagan mal su trabajo, tanto a la empresa como a la administración que los puso allí.
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
"...y por eso, seguimos votando a Ayuso", añadieron.
Olepoint #8 Olepoint *
Espera, espera...que esto es que como decir que el fuego es muy malo, porque quema el monte.. No, el que quema el monte es el pirómano.

Hasta los cojones de que la gente se queje de lo que hacen sus propios votos en las urnas.
Edheo #3 Edheo
El agua moja!!!!!! Por suerte no soy un Gremlin....

No lo soy... verdad?
