Los vecinos de Torrejón miran con recelo a su hospital privatizado: "Las empresas solo buscan beneficios"

Los ciudadanos a los que da cobertura el centro sanitario gestionado por Ribera Salud piden que su gestión pase a ser pública tras el polémico audio del CEO de la empresa y las quejas de los trabajadores
| etiquetas: torrejón , hospital , beneficios , madrid , privado
Es interesante como alguna gente está dispuesta a comprar lo que ya tiene a cambio de sus derechos sociales.
Las empresas tendrían que tener una responsabilidad civil, se jactan de crear empleo, usan recursos de la sociedad y se bien de beneficios estatales o ayudas autonómicas, y más si ejecutan una labor social como educación o salud, es entendible que quieran beneficios, pero si no saben cumplir su labor debería estar más regulado y penalizado que hagan mal su trabajo, tanto a la empresa como a la administración que los puso allí.
Hasta los cojones de que la gente se queje de lo que hacen sus propios votos en las urnas.
No lo soy... verdad?