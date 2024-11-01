edición general
5 meneos
22 clics

Un vecino de Murcia no pisará la cárcel tras asumir que violó dos veces a una mujer que conoció por Badoo

El acusado, que afrontaba hasta nueve años de prisión, alcanza un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que rebaja su pena.

| etiquetas: vecino , murcia , badoo , cárcel , violación
4 1 4 K 13 actualidad
6 comentarios
4 1 4 K 13 actualidad
Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Corto y pego:
Un vecino de Murcia eludirá la prisión tras asumir que violó en dos ocasiones a una mujer a la que conoció por una aplicación de citas para adultos, concretamente Badoo. J. I. P., que afrontaba hasta nueve años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, reconoció este jueves en una vista ante la Audiencia Provincial de Murcia haber agredido sexualmente a la víctima. Al asumir los hechos, el procesado, defendido por el abogado Sergio Marco, rebajó sustancialmente su…   » ver todo el comentario
3 K 54
Javi_Pina #1 Javi_Pina
#0 Muro de pago y no se activa modo lectura  media
1 K 25
reivaj01 #5 reivaj01
#1 Yo creía que la verdad no tenía precio ...
0 K 10
jonolulu #2 jonolulu
#0 Muro de pago
0 K 16
GuerraEsPaz #4 GuerraEsPaz
#0 muro de pago duro, no se salta ni con modo lectura en algunos navegadores
0 K 9
#6 Tok_Tok
Creo recordar que sin conformidad de la victima el juicio sigue por mucho que la fiscalia llegue a un acuerdo ¿algún jurista en la sala?
0 K 8

menéame