·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13359
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6039
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6391
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4375
clics
Reforma laboral
5235
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
850
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
365
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)
445
El 'sueño americano' a los 76 años: con medio pulmón y un marcapasos, conduce un Uber cada noche porque la sanidad privada le arruinó
314
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
343
Los caseros preguntan cuánto se ha subido “exactamente” el SMI “para calcular una cosa”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
22
clics
Un vecino de Murcia no pisará la cárcel tras asumir que violó dos veces a una mujer que conoció por Badoo
El acusado, que afrontaba hasta nueve años de prisión, alcanza un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que rebaja su pena.
|
etiquetas
:
vecino
,
murcia
,
badoo
,
cárcel
,
violación
4
1
4
K
13
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
4
K
13
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Ratoncolorao
Corto y pego:
Un vecino de Murcia eludirá la prisión tras asumir que violó en dos ocasiones a una mujer a la que conoció por una aplicación de citas para adultos, concretamente Badoo. J. I. P., que afrontaba hasta nueve años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, reconoció este jueves en una vista ante la Audiencia Provincial de Murcia haber agredido sexualmente a la víctima. Al asumir los hechos, el procesado, defendido por el abogado Sergio Marco, rebajó sustancialmente su…
» ver todo el comentario
3
K
54
#1
Javi_Pina
#0
Muro de pago y no se activa modo lectura
1
K
25
#5
reivaj01
#1
Yo creía que la verdad no tenía precio ...
0
K
10
#2
jonolulu
#0
Muro de pago
0
K
16
#4
GuerraEsPaz
#0
muro de pago duro, no se salta ni con modo lectura en algunos navegadores
0
K
9
#6
Tok_Tok
Creo recordar que sin conformidad de la victima el juicio sigue por mucho que la fiscalia llegue a un acuerdo ¿algún jurista en la sala?
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un vecino de Murcia eludirá la prisión tras asumir que violó en dos ocasiones a una mujer a la que conoció por una aplicación de citas para adultos, concretamente Badoo. J. I. P., que afrontaba hasta nueve años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, reconoció este jueves en una vista ante la Audiencia Provincial de Murcia haber agredido sexualmente a la víctima. Al asumir los hechos, el procesado, defendido por el abogado Sergio Marco, rebajó sustancialmente su… » ver todo el comentario