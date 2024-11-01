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Varios informes rechazan las jornadas de 24 horas que piden los funcionarios de prisiones: “Provocan estrés continuado”

Varios informes rechazan las jornadas de 24 horas que piden los funcionarios de prisiones: “Provocan estrés continuado”

Aunque todos los sindicatos de funcionarios de prisiones defienden que estos turnos mejoran la relación con el preso, diversos análisis de Instituciones Penitenciarias y expertos en derecho penal rechazan la medida por las consecuencias que acarreará en el desempeño del trabajador, lo que puede repercutir en el trato con los reclusos

| etiquetas: jornadas 24 horas , sindicatos , informes , estrés
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8 comentarios
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ombresaco #1 ombresaco *
mientras tanto, los médicos en huelga pidiendo prohibición de las guardias de 24 horas, entre otras cosas
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#3 euquesei
#1 Si, pero los médicos quieren quitarlas manteniendo las dádivas que les proporcionan las mismas. Vamos, cobrar igual y hacer menos cosas. Los funcionarios de prisiones quieren tambien esos incrementos de salario.
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ombresaco #5 ombresaco
#3 manteniendo las dádivas que les proporcionan las mismas No, también quieren mejorar, para que cuente en la cotización para jubiliación y paro, y que se pague mejor que las horas ordinarias.

Mínimo, cobrar más. Hacer menos, no necesariamente, es algo que dicen los críticos con la huelga, pero no he escuchado esa petición explícitamente. Sí he escuchado que pretenden que las guardias sean voluntarias, y que no haya guardias tan largas. Personalmente, la voluntariedad no la acabo de ver. Que no haya guardias tan largas pasa por aumentar plantilla, o que se hagan más guardias, pero más cortas.
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#6 euquesei
#5 Si supieras lo que cobran por cada guardia...
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ombresaco #8 ombresaco
#6 eso no quita que no cotice, ni que se pague menos que las horas normales. O mienten en sus reclamaciones
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arturios #4 arturios
Mi hija que estuvo en la cárcel (currando) decía que la mayor parte del tiempo nocturno están durmiendo, eso si, si hay que actuar están ahí mismo.
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ombresaco #7 ombresaco
#4 pero no deja de ser gracioso cómo cada uno pone excusas.
A los funcionarios de prisiones (que se pasan las guardias mayoritariamente durmiendo según dices) se les prohibe porque provocan estres continuado, pero a los médicos (que sí suelen trabajar en las guardias), que se quejan por estres, se les obliga.
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#2 sarri
"mejoran la relación con el preso" carceleros, dadivosos cómo ellos solos...xD xD xD
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menéame