Varios informes rechazan las jornadas de 24 horas que piden los funcionarios de prisiones: “Provocan estrés continuado”

Aunque todos los sindicatos de funcionarios de prisiones defienden que estos turnos mejoran la relación con el preso, diversos análisis de Instituciones Penitenciarias y expertos en derecho penal rechazan la medida por las consecuencias que acarreará en el desempeño del trabajador, lo que puede repercutir en el trato con los reclusos
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Mínimo, cobrar más. Hacer menos, no necesariamente, es algo que dicen los críticos con la huelga, pero no he escuchado esa petición explícitamente. Sí he escuchado que pretenden que las guardias sean voluntarias, y que no haya guardias tan largas. Personalmente, la voluntariedad no la acabo de ver. Que no haya guardias tan largas pasa por aumentar plantilla, o que se hagan más guardias, pero más cortas.
A los funcionarios de prisiones (que se pasan las guardias mayoritariamente durmiendo según dices) se les prohibe porque provocan estres continuado, pero a los médicos (que sí suelen trabajar en las guardias), que se quejan por estres, se les obliga.