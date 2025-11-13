·
Canarias logra el blindaje legal a la gratuidad de las guaguas
El Congreso aprueba que el Estado sufrague el coste de este transporte en las Islas en 2026 y 2027 a través de la Ley de Movilidad Sostenible. Relacionada:
www.meneame.net/story/guaguas-urbanas-interurbanas-seran-gratis-canari
|
etiquetas
:
blindaje legal
,
gratuidad
,
guaguas
,
canarias
4
1
0
K
57
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
57
actualidad
#2
Tx4
No son gratis, las pagan nuestros impuestos.
2
K
31
#6
alhambre
#2
o sea que subo y no pago, asi que son gratis.
0
K
7
#5
Andreham
Nada es gratis pero antes que pagarle a una multinacional extranjera y a gente que ya tiene más dinero del que gastará en 15 vidas prefiero que Paquita la anciana y Luis el zagal que tiene que ir al insti no paguen autobus.
1
K
15
#1
angelitoMagno
¿Autobuses gratis? ¿Como en New York? Pero eso es ... COMUNISMO.
0
K
14
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
Nada es gratis
0
K
14
#4
Leon_Bocanegra
Una buena forma de repercutir en el pueblo lo que este paga en impuestos.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
