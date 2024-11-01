edición general
Varias explosiones en el puerto Jabel Alí de Dubái por ataques desde Irán [eng]

Varias explosiones en el puerto Jabel Alí de Dubái por ataques desde Irán [eng]

El Puerto Jebel Ali de Dubái habría sido impactado por misiles desde Irán, según reportes de medios de comunicación en el terreno. El ataque ocurrió poco después de que las autoridades de los EAU emitieran múltiples alertas de emergencia a residentes y visitantes en todo el país. Se enviaron mensajes de advertencia a teléfonos móviles aconsejando a la gente buscar refugio inmediato debido a una amenaza potencial de misiles antes de los impactos. Jebel Ali es el puerto más grande del Medio Oriente y uno de los más importantes del mundo.

alehopio #1 alehopio
Ese puerto maneja aproximadamente 80% del comercio exterior de los EAU. Cualquier daño a este puerto afectaría severamente las cadenas de suministro globales.
1 K 35
WcPC #7 WcPC
#1 El objetivo de USA e Israel no es "derrocar el régimen de Irán".
El objetivo es convertir a Irán en los Balcanes.
Por eso han atacado tanto a los líderes como a la oposición, han asesinado a todas las facciones incluidas aquellas que el propio régimen no permitía presentarse a las elecciones.
Quieren que se divida en pequeñas facciones y estas estén luchando durante décadas.
Irán lo sabe y si esa es la única opción que les dan, si las bombas que han creado va a ir dedicada a atacar Irán y no sus enemigos...
Mejor gastarla en sus enemigos ahora.
Esto puede ser muy chungo.
Y la UE sigue sin querer normalizar las relaciones con Rusia.
Veo en el futuro restricciones de combustible en Europa.
0 K 12
ipanies #6 ipanies
#5 Todos los países que tienen petróleo en la zona menos Irak e Irán son colonias de USA para Irak e Irán.
0 K 13
BlackDog #2 BlackDog
Desde mi desconocimiento, por que Irán atacan Dubái?
0 K 7
Waves #3 Waves
#2 Seguramente ya lo sabes y la pregunta va con otras intenciones pero, por si acaso, la respuesta es que Irán está atancando las bases militares de de la zona de los estados terroristas de Estados Unidos e Israel, lo cual tiene todo el sentido para alquien que quiere defenderse de los abusones del patio.
2 K 25
azathothruna #4 azathothruna
#3 La culpa es de esos colaboracionistas de los gringos.
Se creyeron que una base gringa es garantia de seguridad, o mas aun invulnerable?
No aprendieron nada del 9/11
Media docena de locos y unos aviones y los gringos aun siguen llorando eso
1 K 25
BlackDog #5 BlackDog
#3 Vale, mi pregunta era genuina, por eso he dicho desde mi desconocimiento, ósea que están atacando bases militares de EE.UU en Dubái?
0 K 7

