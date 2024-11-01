Varias explosiones en el puerto Jabel Alí de Dubái por ataques desde Irán [eng]

El Puerto Jebel Ali de Dubái habría sido impactado por misiles desde Irán, según reportes de medios de comunicación en el terreno. El ataque ocurrió poco después de que las autoridades de los EAU emitieran múltiples alertas de emergencia a residentes y visitantes en todo el país. Se enviaron mensajes de advertencia a teléfonos móviles aconsejando a la gente buscar refugio inmediato debido a una amenaza potencial de misiles antes de los impactos. Jebel Ali es el puerto más grande del Medio Oriente y uno de los más importantes del mundo.
| etiquetas: geoestrategia , militar , guerra , escalada
El objetivo es convertir a Irán en los Balcanes.
Por eso han atacado tanto a los líderes como a la oposición, han asesinado a todas las facciones incluidas aquellas que el propio régimen no permitía presentarse a las elecciones.
Quieren que se divida en pequeñas facciones y estas estén luchando durante décadas.
Irán lo sabe y si esa es la única opción que les dan, si las bombas que han creado va a ir dedicada a atacar Irán y no sus enemigos...
Mejor gastarla en sus enemigos ahora.
Esto puede ser muy chungo.
Y la UE sigue sin querer normalizar las relaciones con Rusia.
Veo en el futuro restricciones de combustible en Europa.
Se creyeron que una base gringa es garantia de seguridad, o mas aun invulnerable?
No aprendieron nada del 9/11
Media docena de locos y unos aviones y los gringos aun siguen llorando eso