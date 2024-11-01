Varias explosiones en el puerto Jabel Alí de Dubái por ataques desde Irán [eng]

El Puerto Jebel Ali de Dubái habría sido impactado por misiles desde Irán, según reportes de medios de comunicación en el terreno. El ataque ocurrió poco después de que las autoridades de los EAU emitieran múltiples alertas de emergencia a residentes y visitantes en todo el país. Se enviaron mensajes de advertencia a teléfonos móviles aconsejando a la gente buscar refugio inmediato debido a una amenaza potencial de misiles antes de los impactos. Jebel Ali es el puerto más grande del Medio Oriente y uno de los más importantes del mundo.