"Vamos a matarlos": Trump descarta una "declaración de guerra" formal contra los carteles de droga

Trump aseguró que su administración informará al Congreso estadounidense sobre las operaciones contra los supuestos carteles que él víncula a Venezuela, aunque descartó emitir una declaración formal de guerra. "Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a las personas que están trayendo drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Las vamos a matar"
| etiquetas: trump , drogas , carteles , venezuela , colombia , asesinato , extrajudicial
Lo de Trump como el nuevo Hitler ya es un hecho probado: el tipo se mea en la legalidad nacional e internacional y nadie tose.
Pues luego no vale llorar cuando su fascismo nos alcance...
100 años de avances a tomar por culo por un panda de tarados.
A ver si los votantes se derechas más centrados se levantan de una put* vez con los dos pies en el suelo porque a nivel local VOX y Ayuso empiezan a arrimarse a estos dogmas destructivos y arrastran a todo el PP.
A ver si ponéis a "vuestros políticos" en su sitio o los mandáis a la mierda que no la estamos jugando todos.
Hay que ser inconscientes De remate final. A ver si espabilais.
También estaría bien que fuera quirúrgicamente contra los mandamases y no a matar a muchos pobres desgraciados que no tienen otro lugar en el que meterse mientras los jefes cenan y se van de fiesta con los poderosos.
Luego podemos hablar sobre eso de ir a matar a gente a otros países, lo cuál es una clarísima violación de miles de tratados e independencia de las naciones pero seamos sinceros, USA es el dueño de buena parte del mundo así que el resto nos callamos y asumimos.