Valve es objeto de una demanda colectiva de 750 millones de euros por abuso de posición dominante

Acusada de haber inflado deliberadamente los precios de los videojuegos para PC en el Reino Unido, Valve se encuentra sometida a una acción colectiva histórica por valor de 656 millones de libras (o 754 millones de euros). Este procedimiento, apoyado por la activista de los derechos digitales Vicky Shobolt (a través de la plataforma SteamYouOweUs), tiene como objetivo compensar a unos 14 millones de jugadores británicos que se consideran perjudicados por una posición dominante que se ha vuelto, según la denuncia, abusiva.
| etiquetas: valve , steam , demanda colectiva
Los creadores pueden vender claves de Steam fuera de Steam pero no pueden venderlas las baratas.
Me parece perfectamente normal.
29,99€ en Steam y 19,99€ en GOG. No hablo de claves. Compras el juego en GOG y te lo descargas desde GOG. Y sin ofertas.
Lo que no dejan es vender SUS claves fuera más baratas.
Yo no lo sé, no puedo discutir sin saber. Solo quería recalcar que tu mensaje y el #1 son contradictorios.
Un saludo
Habrá que ver cuál de las dos cosas es la real.
Y, también supongo, eso es lo que realmente se busca aquí.
Por ejemplo, si quieres vender una toalla de Torrente a 20€ en Amazon; pero en tu web toallastorrente.es la vendes a 10€ + 5€ de envío; Amazon te va a decir que tu precio "no es competitivo" y te va a denegar la buy box, que es ese recuadro a la derecha del producto donde sale el precio del producto y el botón de comprar. Eso disminuye la posibilidad de venta un cojón y medio, porque si la gente tiene que hacer 2 clicks (pinchar en "mirar otras ofertas" o algo así creo que se llama) ya no le interesa y se busca otro.
Además, hace poco leí una entrevista a un desarrollador diciendo que aunque steam te cobre más, al final vendes. Cosa que no pasa con epic store que no venden ni una escoba. Y el 70% de una cantidad es al final más que el 90 o 100% de nada.
Hay que pensar también en los derechos de los creadores de videojuegos y otros contenidos. Y no hablo de los directivos de EA, Ubisoft o Activision.
Me viene a la cabeza la noticia que ley ayer de Apple pretende cobrar un 30% de comisión de los pagos que se hagan a creadores de contenido en Patreon a través de la App Store. Vaya pedazo de atraco a mano armada.
De lo que… » ver todo el comentario
Yo como desarrollador encantado de que se lleven un 30% a cambio de gestionarme los cobros con tarjeta, devoluciones, cobrar el IVA de cada país y declararlo pero no quita que sean plataformas monopolísticas de facto porque si no estás en ellas no existes.
Si la competencia es tan horrible que ni regalando la mercancía te hace sombra…
Yo personalmente no tengo queja con Steam y poseo casi 500 juegos allí pero si la gran mayoría de las ventas de juegos en PC son en su plataforma son un monopolio.
youtu.be/jV4qScT22KU?si=v18VrRYq4Xaie32c
¿Mejora en la segunda parte?
Yo lo veo por entretenimiento, a parte de lo que pueda informar.
Si les tienen que sancionar que les sancionen, pero lo que tendrian que hacer el resto es aprender