Valve es objeto de una demanda colectiva de 750 millones de euros por abuso de posición dominante

Acusada de haber inflado deliberadamente los precios de los videojuegos para PC en el Reino Unido, Valve se encuentra sometida a una acción colectiva histórica por valor de 656 millones de libras (o 754 millones de euros). Este procedimiento, apoyado por la activista de los derechos digitales Vicky Shobolt (a través de la plataforma SteamYouOweUs), tiene como objetivo compensar a unos 14 millones de jugadores británicos que se consideran perjudicados por una posición dominante que se ha vuelto, según la denuncia, abusiva.