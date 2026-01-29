edición general
Valve es objeto de una demanda colectiva de 750 millones de euros por abuso de posición dominante

Acusada de haber inflado deliberadamente los precios de los videojuegos para PC en el Reino Unido, Valve se encuentra sometida a una acción colectiva histórica por valor de 656 millones de libras (o 754 millones de euros). Este procedimiento, apoyado por la activista de los derechos digitales Vicky Shobolt (a través de la plataforma SteamYouOweUs), tiene como objetivo compensar a unos 14 millones de jugadores británicos que se consideran perjudicados por una posición dominante que se ha vuelto, según la denuncia, abusiva.

Ludovicio #6 Ludovicio
Por lo que yo he oído esto está mal explicado.

Los creadores pueden vender claves de Steam fuera de Steam pero no pueden venderlas las baratas.

Me parece perfectamente normal.
3 K 51
beltzak #11 beltzak
#6 Pero la pregunta según el comentario #1 es: ¿ Te dejan vender tu juego, como creador, en GOG más barato ?

29,99€ en Steam y 19,99€ en GOG. No hablo de claves. Compras el juego en GOG y te lo descargas desde GOG. Y sin ofertas.
0 K 9
Ludovicio #13 Ludovicio *
#11 Pues ese es el tema. Que si te dejan.

Lo que no dejan es vender SUS claves fuera más baratas.
2 K 42
beltzak #16 beltzak
#13 Pero, ¿estamos de acuerdo que el comentario #1 no dice eso, no?

Yo no lo sé, no puedo discutir sin saber. Solo quería recalcar que tu mensaje y el #1 son contradictorios.

Un saludo
0 K 9
Ludovicio #19 Ludovicio
#16 Sisi, soy consciente.

Habrá que ver cuál de las dos cosas es la real.
0 K 14
Ishkar #18 Ishkar
#6 Y especificamente aplica si generan la key para Steam (que steam te permite generar de manera ilimitada), si tu distribuyes tu juego de otro modo, puedes hacer lo que quieras. Pero no se puede esperar que des keys que usan la infrastructura de Steam y cobres menos.
0 K 11
Ludovicio #20 Ludovicio
#18 Si pierden este juicio, supongo, quitarán esa posibilidad y las claves de Steam solo se podrán vender en Steam.

Y, también supongo, eso es lo que realmente se busca aquí.
0 K 14
Andreham #2 Andreham
Por eso hay juegos en Steam que se dan gratis en la Epic Store.
1 K 24
Andreham #14 Andreham
Por cierto, friendly reminder, de que Amazon hace lo mismo pero con un twist: no te da la buy box si cree que fuera se está vendiendo más barato que en su plataforma.

Por ejemplo, si quieres vender una toalla de Torrente a 20€ en Amazon; pero en tu web toallastorrente.es la vendes a 10€ + 5€ de envío; Amazon te va a decir que tu precio "no es competitivo" y te va a denegar la buy box, que es ese recuadro a la derecha del producto donde sale el precio del producto y el botón de comprar. Eso disminuye la posibilidad de venta un cojón y medio, porque si la gente tiene que hacer 2 clicks (pinchar en "mirar otras ofertas" o algo así creo que se llama) ya no le interesa y se busca otro.
1 K 24
#7 Luiskelele
Al final en pos de la libre competencia nos van a joder a los usuarios que usamos el 90% steam por una razón, en lugar de tener 373738 launchers que funcionan peor que el ojete.

Además, hace poco leí una entrevista a un desarrollador diciendo que aunque steam te cobre más, al final vendes. Cosa que no pasa con epic store que no venden ni una escoba. Y el 70% de una cantidad es al final más que el 90 o 100% de nada.
1 K 23
beltzak #15 beltzak
#7 Todo eso que dices es verdad pero no desmiente las supuestas prácticas monopolísticas que se comentan en el artículo.

Hay que pensar también en los derechos de los creadores de videojuegos y otros contenidos. Y no hablo de los directivos de EA, Ubisoft o Activision.

Me viene a la cabeza la noticia que ley ayer de Apple pretende cobrar un 30% de comisión de los pagos que se hagan a creadores de contenido en Patreon a través de la App Store. Vaya pedazo de atraco a mano armada.

De lo que…   » ver todo el comentario
0 K 9
#17 hrundil
#7 tú mismo has explicado porqué es un monopolio. Si haces un juego de PC necesitas sí o sí sacarlo en Steam o te arriesgas a no vender una mierda. Igual que si haces aplicaciones de móvil tienes que estar en iOS si quieres algo de dinero.

Yo como desarrollador encantado de que se lleven un 30% a cambio de gestionarme los cobros con tarjeta, devoluciones, cobrar el IVA de cada país y declararlo pero no quita que sean plataformas monopolísticas de facto porque si no estás en ellas no existes.
hrundil
#21 Luiskelele
#17 el hecho es que en el caso de steam si hay otros launchers y tiendas, que no usa nadie porque rayan la categoría de malware muchos de ellos.

Si la competencia es tan horrible que ni regalando la mercancía te hace sombra…
0 K 11
#22 hrundil
#21 muchos monopolios se han originado porque una empresa era mucho mejor que otras. Es algo totalmente independiente. Y que ahora sea un monopolio bueno para el usuario no quita que en un futuro pueda ir a peor. Mira por ejemplo el Google que conquistó el mundo siendo mucho mejor que Altavista, Yahoo o Terra y los claros abusos de posición dominante que han venido después.

Yo personalmente no tengo queja con Steam y poseo casi 500 juegos allí pero si la gran mayoría de las ventas de juegos en PC son en su plataforma son un monopolio.
hrundil
NubisMusic #1 NubisMusic
Claramente, para tener derecho a aparecer en el catálogo de Steam -un paso casi obligatorio para aspirar a existir comercialmente en PC- los editores deberían renunciar a ofrecer sus títulos más baratos en otros lugares, incluso si las comisiones cobradas allí son más bajas. Una palanca monopolística que, según los denunciantes, habría mantenido un alto nivel de precios en todo el ecosistema, sofocando cualquier deseo de una guerra de precios beneficiosa para los jugadores.
1 K 21
DORO.C #3 DORO.C
Tócate los cojones. :-S
0 K 16
loborojo #8 loborojo
#4 21 un minutos, he llegado a los 8 primeros y no ha dejado de repetir una y otra vez "tiene una posición de mercado dominate"
¿Mejora en la segunda parte?
0 K 9
#9 Vamohacalmano
#8 Claro, imagina que tienes una vaca pero en dos partes.
1 K 10
wachington #10 wachington
#8 Si no te ha gustado la primera parte, no creo que te guste la segunda.

Yo lo veo por entretenimiento, a parte de lo que pueda informar.
0 K 13
Veelicus #12 Veelicus
Steam es una maravilla, puedes tener un montonazo de juegos, lo instalas y a jugar, y cuando no lo quieres mas los desinstalas. Todo desde un unico punto, facil, limpio y seguro.

Si les tienen que sancionar que les sancionen, pero lo que tendrian que hacer el resto es aprender
0 K 12
#5 Tok_Tok
Si llegan a condenarla, la mayoría de usuarios le devolveríamos el dinero a Valve :troll:
Tok_Tok

menéame