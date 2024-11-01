El valor de una vida no depende de su inteligencia

Sabemos que los delfines y las ballenas se comunican mediante lenguajes complejos. Los cuervos saben utilizar herramientas. Hay vacas que pueden abrir alambradas electrificadas sin hacerse daño. Todos los ejemplos de inteligencia en animales nos suelen asombrar y la mayoría de nosotros los valoramos positivamente desde la admiración. Pero no es suficiente para que se ganen nuestro respeto. Los seguimos tratando como mercancía en granjas y en mataderos. Nos apropiamos de sus cuerpos y les imponemos una manera de vivir según nuestra conveniencia.