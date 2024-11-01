edición general
El valor de una vida no depende de su inteligencia

Sabemos que los delfines y las ballenas se comunican mediante lenguajes complejos. Los cuervos saben utilizar herramientas. Hay vacas que pueden abrir alambradas electrificadas sin hacerse daño. Todos los ejemplos de inteligencia en animales nos suelen asombrar y la mayoría de nosotros los valoramos positivamente desde la admiración. Pero no es suficiente para que se ganen nuestro respeto. Los seguimos tratando como mercancía en granjas y en mataderos. Nos apropiamos de sus cuerpos y les imponemos una manera de vivir según nuestra conveniencia.

powernergia #6 powernergia
No tengo ninguna duda de que los animales, de cualquier tipo, sufren cuando se les daña.

Pero, y esto es una discusión que hemos tenido muchas veces, para mi no es lo mismo una sardina que un delfín.
Apotropeo #10 Apotropeo
#6 Por supuesto, el delfín es mucho más grande. :troll:
#2 Vamohacalmano *
Es irónico que esto se ponga en Menéame donde todo el mundo piensa que el otro es más tonto solo porque piensa diferente.
angeloso #4 angeloso
#2 Sí, sin duda esa es la corriente principal. :roll: :roll: :roll: :roll:
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#2 Vi un poco tu historial, y lo que imaginaba : para ti el fascismo es "pensar diferente". No majo, pensar diferente es que yo diga que hay que prohibir el alquiler turístico para solucionar la vivienda, y tú que hay que construir más. El fascismo, es fascismo.
#9 Vamohacalmano *
#7 Literalmente el fascismo es pensar diferente. Aparte de eso, lo que digo es que llamáis fascismo a todo lo que no coincida con lo vuestro o con cualquier cosa que no suene "de izquierda". O con lo tuyo en este caso. Decir que hay que construir mas vivienda para que aumente la oferta y que el alquiler turístico debe estar regulado (que es mi opinion) no es fascismo y si es pensar diferente a ti. Y aun asi y con todo pensar que porque piense diferente soy menos inteligente que tu dice mas de ti que de mi.
yopasabaporaqui #13 yopasabaporaqui *
#9 No, literalmente el fascismo no es pensar diferente. Es una corriente política totalitaria, excluyente, clasista y racista. Eso es. Si piensas que los políticos deberían ir en mallas al Congreso, estás pensando diferente, pero nadie te va a llamar fascista por eso.

A ver, ponme un ejemplo de cuando te han llamado a ti fascista en esta página y tú creas que solo pensabas diferente. Por saber de qué estamos hablando.
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#2 Se cree el ladrón…
#12 Pitchford
Afortunados los que no sienten nada de pena o culpa por los animales que se comen, bienaventurados los que consiguen controlar su gula y renuncian a comer animales, dolor y tribulación para aquéllos que saben que causan sufrimiento pero los siguen comiendo, aunque sea minimizándolos, por gula..
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Y si no, mirad la diferencia de recursos que hay puestos a disposición de evitar que maten a Trump y cuantos recursos hay para defender a los científicos de su país.
#3 astur365_628eed2f50e0f
Por lo que sea no habla de las cucarachas
DrEvil #5 DrEvil
Es verdad, no se debe menospreciar el valor de la vida de las plantas por que no sean inteligentes.
Hay que rechazar el veganismo y hacer recargas solares de perineo.
#11 coydanerko
No todos los humanos son inteligentes, también hay veganos.
