edición general
9 meneos
34 clics

Valencia ya es la ciudad con peor tránsito de España según el estudio de los GPS de TomTom

Desde hace 15 años la empresa de GPS TomTom publica un informe anual sobre el estado del tránsito en más de 500 ciudades de todo el mundo utilizando la informacion producida por sus aparatos de GPS, unos de los más populares del mercado.

| etiquetas: trafico , españa , valencia , spain
8 1 1 K 73 actualidad
8 comentarios
8 1 1 K 73 actualidad
#3 sliana
Los noticia es que TomTom sigue existiendo
7 K 79
javibaz #7 javibaz
#3 y sigue funcionando mucho mejor que Google Maps
1 K 25
#8 EISev
#3 #7 sobre todo para conductores profesionales o con restricción de gálibo (camiones, autocaravanas "capuchinas" etc)
0 K 13
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Antes te hacías Valencia en 20 minutos en coche, pero empezaron a meter publicidad en Forbes de "la mejor ciudad" y se llenó tanto de guiris que los trabajadores ya no encuentran casa por los precios, los trabajadores se van y llenaron todo de coches.

Ahora cada mañana los trabajadores tienen que comerse decenas de kilómetros que antes no existían.

Antes se decía que "los inmigrantes buenos son los que vienen a trabajar" curiosamente ese lema de la derecha ya no aparece, ya no importa que no vengan a trabajar porque los rentistas y fondos les sacan dinero

Lo de siempre, a quejarse en redes para espantar la demanda
1 K 28
almadepato #5 almadepato
Se veía venir. PP y VOX, los grandes estafadores.
1 K 19
#4 DatosOMientes
No será el de droga...
0 K 10
taSanás #6 taSanás
Hay que comer más fibra!!!
0 K 8
Gadfly #2 Gadfly
Intestinal?
0 K 7

menéame