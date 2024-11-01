edición general
VALDECASAS: "Rusia va a hacer todo lo posible para que Irán derribe algún avión de EEUU"

En esta entrevista con el embajador de España, Ignacio García-Valdecasas, analizamos en profundidad de la situación en Irán y del riesgo real de una escalada militar regional entre Estados Unidos, Israel e Irán.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
A ver ... EEUU ataca a Irán y la amenaza es que les derriben un avión de los atacantes ... manda cojones.
Spirito #2 Spirito
#1 Es que vivimos un absurdo de noticias verdaderamente escandaloso.
ipanies #3 ipanies
#1 Es que lo que tienen que hacer es dejarse bombardear pasivamente sin oponer resistencia porque si se resisten les ban a bombardear!!! :shit:
