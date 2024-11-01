·
2
meneos
15
clics
VALDECASAS: "Rusia va a hacer todo lo posible para que Irán derribe algún avión de EEUU"
En esta entrevista con el embajador de España, Ignacio García-Valdecasas, analizamos en profundidad de la situación en Irán y del riesgo real de una escalada militar regional entre Estados Unidos, Israel e Irán.
etiquetas
irán
estados unidos
politica
3 comentarios
politica
#1
HeilHynkel
A ver ... EEUU ataca a Irán y la amenaza es que les derriben un avión de los atacantes ... manda cojones.
#2
Spirito
#1
Es que vivimos un absurdo de noticias verdaderamente escandaloso.
#3
ipanies
#1
Es que lo que tienen que hacer es dejarse bombardear pasivamente sin oponer resistencia porque si se resisten les ban a bombardear!!!
