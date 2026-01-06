¿Va Trump de farol?

No quiero ser pesimista pero la urgencia de EEUU por llenar la despensa (Venezuela y Groenlandia) no hace presagiar nada bueno. En mi opinión son movimientos claros de preparación de un conflicto a gran escala. Lo digo porque no hay palabras más desafortunadas que "pues al final no eran sólo maniobras".

Si cualquier IA (y cualquiera con un mínimo sentido común www.meneame.net/story/hola-gemini-podria-estados-unidos-atacar-venezue ) te dice que eso pone a EEUU prácticamente fuera de la ONU, junto a Israel, se diría que lo dan por hecho. La dan por amortizada, lo digo porque no tiene mucho sentido revisar papeles mientras silban las balas.

En realidad se diría que la historia ya está contada:

www.tiktok.com/@curiosidadesdecine/video/7230932888634658074

Si lo del covid pareció una locura y lo de Maduro parece una locura, cada vez parece más evidente hacia donde nos encaminamos (o más bien nos encaminan), y el último aviso podría quedar ya atrás.

Está por ver como será, pero se diría que el pistoletazo de salida ya está dado. Abiertamente, nada solapado como lo del Nord Stream, nuevas reglas. O al menos no faltan provocaciones: Embarcaciones atacadas en aguas internacionales, secuestro de buques, lo de Maduro... Por no hablar de Gaza.

Cada vez más, más, hasta que... Están llevando el juego al terreno que más les conviene, sin duda. De hecho el movimiento en Venezuela, que al final lo que hacen es pisarle a los chinos la manguera del petróleo, recuerda al embargo de crudo a Japón que desencadenó en ataque a Pearl Harbor.

"Es por el petróleo", dicen. Incluso el propio Trump. Pero esa explicación es muy limitada, no es porque quiera o necesite más petróleo, ni siquiera por el valor estratégico de esas reservas, que también. Grosso modo China se llevaba 3/4 y EEUU el 25%. Forma parte de las provocaciones sistemáticas destinadas a forzar el conflicto a la vez que prepararlo.

Y serán provocaciones continuas hasta que tengan la guerra que quieren o irán por ahí tomando lo que deseen, en realidad lo llevamos viendo, ya no desde 2001, si no desde el final de la segunda guerra mundial, desde Corea.

De ahí sale Bretton Woods, acuerdo que establece el dólar como moneda de reserva internacional y que Nixon dinamita impunemente en los 70. (Y rece porque no cambie nada más del trato, que diría Darth Vader). Desde entonces EEUU tiene carta blanca para firmar cheques sin fondos. Y lo irónico de la cuestión es que el resto del mundo financia el ejército con el que son sometidos.

Es una dinámica un poco en la línea de espartanos e ilotas, para quien no conozca la historia es la fuente de inspiración de la franquicia "La purga". Lo irónico es que para derrotar a los espartanos los ilotas no tenían más que desaparecer, cosa que nunca hicieron. Esparta fue derrotada en lo militar, y no precisamente por sus súbditos. Y parece lógico pensar que una potencia militar sólo pueda ser derrotada en ese terreno.

Sin embargo, aplicado al presente, eso nos lleva al problema de las armas nucleares. Von Neumann que a priori no era menos listo que el que escribe o el que lee le dio unas cuantas vueltas y concluyó que acabamos todos fritos, planeta incluido. Por ese camino vamos. Pero hay otra posibilidad. Los ilotas se rebelaron varias veces contra los espartanos, siempre sin éxito. Tal vez si hubieran tenido armas las cosas hubieran estado más parejas.

Sea como fuere lo cierto es que la superioridad de EEUU es el análogo moderno de la blitzkrieg alemana del siglo XX. De hecho la audacia de la operación recuerda al estilo Skorzeny, tan del gusto de los militares, aquel que rescató a Mussolini de su cautiverio. Esa superioridad se consigue mediante una concentración puntual de fuerzas bien preparadas. Ése es el terreno que les es propicio. Con eso es suficiente para saldar cualquier déficit comercial.

Sin embargo hay una debilidad crónica. Porque es igual para todos los imperios, se diría que es consustancial a su definición. No se puede realizar una concentración puntual de fuerzas en todas partes a la vez. Pero sí pueden sublevarse a la vez todas las partes. Fuera y dentro.

El sistema bancario funciona bajo el mismo principio, es ese tipo de malabarismo en el que las cosas "están" pero en realidad no están. En este caso la superioridad militar.

Las causas de la segunda guerra mundial suelen resumirse en la propias condiciones del tratado de Versalles. Y decía Mark Twain que la historia no se repite, pero rima. EEUU lleva medio siglo vulnerando el acuerdo que resultó del conflicto siguiente, que sin duda le fue otorgado en condiciones ya muy favorables. Falta por ver cómo, cuándo y dónde.

O quién sabe, tal vez sólo sea el zarpazo de un tigre viejo. ¿Va Trump de farol?