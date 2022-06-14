¿Por qué se utiliza "hijo de puta" como un insulto?

Lo de hijo de puta se dice como uno de los insultos más graves que se pueden hacer, expresando rabia e incluso odio por la persona a la que se le “dedica”. El ser hijo o hija de una mujer a quien en la mayoría de los casos, la sociedad ha obligado a prostituirse, no consigo entender porque se le culpabiliza de algo que no tiene nada que ver con su voluntad y aún menos que se utilice para el insulto Por otra parte, quizá en la mayoría de los casos, se le pudiera llamar hijo de putero o de violador, para estar más cerca de la realidad.