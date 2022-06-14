edición general
¿Por qué se utiliza "hijo de puta" como un insulto?

Lo de hijo de puta se dice como uno de los insultos más graves que se pueden hacer, expresando rabia e incluso odio por la persona a la que se le “dedica”. El ser hijo o hija de una mujer a quien en la mayoría de los casos, la sociedad ha obligado a prostituirse, no consigo entender porque se le culpabiliza de algo que no tiene nada que ver con su voluntad y aún menos que se utilice para el insulto Por otra parte, quizá en la mayoría de los casos, se le pudiera llamar hijo de putero o de violador, para estar más cerca de la realidad.

