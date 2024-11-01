Por qué Uta Frith, pionera en el campo del autismo, quiere acabar con el espectro [Ing]

Tras una carrera dedicada a investigar los fundamentos neurológicos del autismo, Uta Frith se mantiene firme en su controvertida propuesta de descartar nuestra visión actual de este trastorno y empezar de cero. «Muy pocas cosas han resistido el paso del tiempo», dice. «Podíamos identificarlos de forma intuitiva, pero no de manera realmente científica, y debo decir que, por desgracia, esto sigue siendo así». El número de diagnósticos de autismo ha aumentado considerablemente, sobre todo entre las mujeres y las niñas, debido en gran medida a que…