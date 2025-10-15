Usuarios del cannabis medicinal en Galicia: «Nos dicen yonquis por recurrir a esto cuando otras opciones no nos dan resultados»

La reciente aprobación del uso medicinal del cannabis por parte del Gobierno es un paso decisivo en el camino de los tratamientos médicos a base de esta planta. La medida podrá beneficiar a un número significativo de pacientes que sufren dolencias como la esclerosis múltiple, la epilepsia refractaria (resistente a otras terapias), diferentes tipos de cáncer o dolor crónico. Pero el texto al que dio luz verde el Consejo de Ministros se queda, en opinión de algunos pacientes, demasiado corto. Si bien se permite por primera vez el uso del componen