Los usuarios de los aeropuertos enfrentan actualmente los tiempos de espera más largos en la historia de la Administración de Seguridad en el Transporte de EE.UU

En Estados Unidos, los usuarios de los aeropuertos están enfrentando los tiempos de espera más largos en la historia de la Administración de Seguridad del Transporte. Así lo manifestó la directora en funciones de dicha agencia federal, Ha Nguyen McNeill, quien testificó el miércoles ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que 40 días de paralización parcial de los servicios del Departamento de Seguridad Nacional han provocado que los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Trabajo no reciban remuneración, lo