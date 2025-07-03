edición general
El uso del transporte de Cercanías se estancó en 2025

El transporte de Cercanías subió apenas un 0,36% en 2025, un año que ha estado marcado por las múltiples incidencias en la infraestructura ferroviaria, mientras que los viajeros en AVE aumentaron un 12,22%. Así se desprende de los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual el total de viajeros que usaron el transporte público en España superó los 5.784 millones en el conjunto del año 2025, lo que supuso un incremento del 3,7% respecto al año anterior.

comentarios
nemesisreptante #1 nemesisreptante
un año que ha estado marcado por las múltiples incidencias en la infraestructura ferroviaria

Me acuerdo cuando cogía el cercanías en 2000, 2001, 2002, .... que rápido iba y que puntual era siempre. :roll:
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Que quieres que te diga, viviendo en la comunidad de Madrid por esa epoca, si querias llegar putual pillabas siempre el tren. A dia de hoy pillas el tren unicament si no tienes otra opcion, porque no sabes a que hora vas a llegar ni que nueva sorpresa te vas a encontrar.
Por otra parte, tapar lo que hay a dia de hoy con la gestion de hace 25 años me parece, cuanto menos, bastante fuera de lugar.
nemesisreptante #3 nemesisreptante
#2 pues que suerte tenías, a mi lo que me parece fuera de lugar es presentar unos datos sobre un tema y meter esa cuña sobre otro (los incidentes) que no tiene nada que ver cuando lo más fácil hubiera sido sacar los datos de los incidentes y demostrar que van en aumento.
#4 DenisseJoel
Si quitas el bajón por la pandemia, apenas hay diferencia.
