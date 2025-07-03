El uso del transporte de Cercanías se estancó en 2025

El transporte de Cercanías subió apenas un 0,36% en 2025, un año que ha estado marcado por las múltiples incidencias en la infraestructura ferroviaria, mientras que los viajeros en AVE aumentaron un 12,22%. Así se desprende de los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual el total de viajeros que usaron el transporte público en España superó los 5.784 millones en el conjunto del año 2025, lo que supuso un incremento del 3,7% respecto al año anterior.