El uso del autobús cae un 6,5% en la Región de Murcia, la mayor bajada del país

El uso del transporte público por autobús disminuye más de un 6% en la Región de Murcia, un descenso muy superior al 1,2% registrado a nivel nacional. El dato, correspondiente al mes de enero, sitúa a la Región de Murcia como la comunidad autónoma que más ha decrecido en este ámbito según los datos publicados por el INE.
Y cuando mejor debería funcionar, que es los fines de semana, lo dejamos en servicios mínimos a ver si terminamos de hundir el servicio. 45 min entre bus y bus y rezando para que no vengan 2 juntos y esos 45 min se conviertan en más de una hora.
