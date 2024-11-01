edición general
El uso del autobús cae un 6,5% en la Región de Murcia, la mayor bajada del país

El uso del transporte público por autobús disminuye más de un 6% en la Región de Murcia, un descenso muy superior al 1,2% registrado a nivel nacional. El dato, correspondiente al mes de enero, sitúa a la Región de Murcia como la comunidad autónoma que más ha decrecido en este ámbito según los datos publicados por el INE.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Ha sido un enero muy lluvioso. La gente ha debido viajar menos.
josete15 #4 josete15
Digno de estudio sería ver cómo gestiona el ayuntamiento de Murcia el servicio de autobús en la capital. Pocas rutas, sin horario, sin compromiso, sin poder pagar con tarjeta, sin coger cosa que no sea moneda o billetes pequeños...
Y cuando mejor debería funcionar, que es los fines de semana, lo dejamos en servicios mínimos a ver si terminamos de hundir el servicio. 45 min entre bus y bus y rezando para que no vengan 2 juntos y esos 45 min se conviertan en más de una hora.
Hay un montón de…   » ver todo el comentario
#3 pirat
Hay sitios donde no podemos usar lo que no existe...
Andreham #2 Andreham
Creo que Murcia (capital) tiene un tranvía que es bastante bueno, así que a lo mejor va por ahí los tiros.
josete15 #5 josete15
#2 el tranvía funciona bien, pero solo da servicio a media Murcia. Por así decirlo, conecta a la rica, a los centros comerciales, el campus y la universidad católica, con el centro.
