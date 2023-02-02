Usar mujeres con muerte cerebral para la gestación subrogada: la polémica publicación que obligó a rectificar al Colegio Médico Colombiano

El Colegio Médico Colombiano generó controversia al publicar un artículo que sugería usar cuerpos de mujeres con muerte cerebral para gestación subrogada, con el fin de ayudar a parejas sin hijos. La propuesta fue duramente criticada por su falta de ética y respeto a los derechos humanos. Ante la indignación pública, la institución se disculpó y retiró el texto, reafirmando su compromiso con los más altos estándares bioéticos. El caso reavivó el debate sobre los límites del progreso médico y la regulación de la gestación subrogada en Colombia.