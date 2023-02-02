edición general
8 meneos
11 clics
Usar mujeres con muerte cerebral para la gestación subrogada: la polémica publicación que obligó a rectificar al Colegio Médico Colombiano

Usar mujeres con muerte cerebral para la gestación subrogada: la polémica publicación que obligó a rectificar al Colegio Médico Colombiano

El Colegio Médico Colombiano generó controversia al publicar un artículo que sugería usar cuerpos de mujeres con muerte cerebral para gestación subrogada, con el fin de ayudar a parejas sin hijos. La propuesta fue duramente criticada por su falta de ética y respeto a los derechos humanos. Ante la indignación pública, la institución se disculpó y retiró el texto, reafirmando su compromiso con los más altos estándares bioéticos. El caso reavivó el debate sobre los límites del progreso médico y la regulación de la gestación subrogada en Colombia.

| etiquetas: gestacion subrogada , mujeres , muerte cerebral , colombia
6 2 0 K 86 actualidad
10 comentarios
6 2 0 K 86 actualidad
Grymyrk #3 Grymyrk
Las granjas de humanos están a la vuelta de la esquina
2 K 36
Yorga77 #4 Yorga77
#3 Se indicaron avances en los úteros artificiales y de pronto dejaron de salir en prensa y noticias. ¿Que fue de eso?
0 K 18
Grymyrk #7 Grymyrk
#4 Ciencia ficción
0 K 13
Xergi #8 Xergi
#4 La ectogenesis va a ser un hueso en temas de dilemas éticos y deontologicos, aparte de las implicaciones eugenesicas aparejadas que traerá.
0 K 9
#2 tyrrelco
Se nos llena el mundo de gente maja, igual plantearon también el plan de negocios previsto
1 K 30
Torrezzno #1 Torrezzno
Este es el guión de Death Stranding
0 K 20
EsanZerbait #5 EsanZerbait
noticia de 2030: sorprendente epidemia de mujeres jóvenes en muerte cerebral, todas ellas pobres.
1 K 16
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Buena idea...y si faltan mujeres en muerte cerebral, se fabrican. :take:

Luego los "conservadores" han retrasado con sus creencias la investigación con células madre durante décadas.
0 K 11
#6 audrey2012
Por si a alguien todavía le quedaba dudas de que, para algunos, las mujeres sólo somos úteros andantes. Y a cuanto más extremismo católico, peor.
0 K 7
Grymyrk #9 Grymyrk
#6 Para el capitalismo sólo eres un recurso del que poder sacar rentabilidad
0 K 13

menéame