USA. ¿El Imperio contraataca?

Mientras China, Rusia y Estados Unidos transforman el mundo, el presidente Trump se embarca en un peligroso ejercicio de sobrevaloración de su legado. Ha logrado convencernos de que decidió retirarse de la OTAN, cuando en realidad ya no puede permanecer allí. Se encuentra, en realidad, en la misma posición que Mijaíl Gorbachov cuando se retiró del Pacto de Varsovia: al borde del desastre.
| etiquetas: estados unidos , geopolítica. donald trump , imperialismo
Algo que deberían hacer urgentemente también es, crear empresas en Latinoamérica. Obtendrían rentabilidad económica de las empresas del Sur mientras que ayudan a crecer la economía de esos países, lo que supondría incrementar exponencialmente las posibilidades de nuevas y jugosas posibilidades de inversión.
Eso también reduciría el problema de inmigración que tanto les preocupa.