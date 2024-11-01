USA. ¿El Imperio contraataca?

Mientras China, Rusia y Estados Unidos transforman el mundo, el presidente Trump se embarca en un peligroso ejercicio de sobrevaloración de su legado. Ha logrado convencernos de que decidió retirarse de la OTAN, cuando en realidad ya no puede permanecer allí. Se encuentra, en realidad, en la misma posición que Mijaíl Gorbachov cuando se retiró del Pacto de Varsovia: al borde del desastre.