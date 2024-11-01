edición general
UPTA propone medidas para sacar de la pobreza a 500.000 autónomos y facilitar su paso a un empleo asalariado

La organización de trabajadores por cuenta propia UPTA ha planteado este jueves la puesta en marcha de nuevos mecanismos de apoyo para que 500.000 autónomos que “malviven” con rendimientos netos por debajo de 900 euros al mes puedan abandonar de forma ordenada el autoempleo y acceder a un puesto de trabajo asalariado “digno”, con un sueldo suficiente para cubrir sus necesidades.

7 comentarios
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
qué asco de sindicato de mierda de UGT, vendeobreros, que en lugar de luchar por equiparar derechos (y no sólo deberes) entre autónomos y asalariados, se pone a vender autónomos a la patronal... hijos de la gran puta! para néofitos: UPTA es la mafia de UGT que se encarga de engañar a autónomos. tienen que esconder las siglas de la pena y la vergüenza ajena que dan
edgard72 #3 edgard72
El gran fraude del fomento del autoempleo, a gente sin formación ni proyecto que busca trabajo a la desesperada y solo consigue más pobreza. Hay proyectos para tutelar el emprendimiento, de los que surgen buenas iniciativas, pero hay muchos desesperados que se lanzan al vacío.
powernergia #4 powernergia
La figura de autónomo no debería existir, es el mayor reducto de esclavitud y precariedad del que se aprovechan las empresas.

El que quiera dedicarse a una actividad económica que monte una sociedad para ello, en igualdad de condiciones con otras empresas.
manzitor #5 manzitor
#4 No estoy de acuerdo con eso, a no se que cambie la fiscalidad de las empresas. Yo he pasado por ambas, y mucho más sencillo y barato es ser autónomo, pero claro, con viabilidad económica. Ahora estoy en una SL, pero porque la facturación es mayor y somos varios. Lo que sí estaría muy bien, es un formato mixto que permita compatibilizar de forma más amable, el trabajo por cuenta propia y ajena, que ahora mismo es muy irracional. Una base de cotización mensual flotante donde el autónomo complete lo que no hayas cotizado por el RG, en vez de cuota fija curres o no.
powernergia #7 powernergia
#5 "mucho más sencillo y barato es ser autónomo,"

Claro, es que lo que lo que yo digo es que no tendría que existir la opción.
Con cotizaciones al RG por supuesto, todos.
#6 Troglobyte
#4 Totalmente de acuerdo. El problema es que la figura del autónomo en España está mal diseñada desde la base. No solo se aprovechan las empresas externalizando riesgos, también los gobiernos, que utilizan al autónomo como colchón estadístico para maquillar las cifras de paro y vender “emprendimiento” donde muchas veces solo hay precariedad.

Hoy se mete en el mismo saco a realidades completamente distintas: falsos autónomos, freelancers cualificados, autónomos societarios que en la práctica…   » ver todo el comentario
nemeame #1 nemeame
Yo si me hace dibujos bonitos adopto uno
