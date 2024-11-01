UPTA propone medidas para sacar de la pobreza a 500.000 autónomos y facilitar su paso a un empleo asalariado

La organización de trabajadores por cuenta propia UPTA ha planteado este jueves la puesta en marcha de nuevos mecanismos de apoyo para que 500.000 autónomos que “malviven” con rendimientos netos por debajo de 900 euros al mes puedan abandonar de forma ordenada el autoempleo y acceder a un puesto de trabajo asalariado “digno”, con un sueldo suficiente para cubrir sus necesidades.
