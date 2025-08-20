Unos investigadores se acercan a la verdadera razón detrás de la extinción de los dinosaurios

La profesora Emily Bamforth, responsable de las excavaciones, subraya la singularidad del hallazgo sobre la razón detrás de la extinción de los dinosaurios. “Se trata de una única especie animal, extraída de una instantánea en el tiempo, y es una muestra de un tamaño enorme”, ha indicado. Los restos corresponden al Pachyrhinosaurus, un herbívoro de gran tamaño emparentado con el Triceratops que alcanzaba hasta cinco metros de longitud y dos toneladas de peso.