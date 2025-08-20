edición general
Unos investigadores se acercan a la verdadera razón detrás de la extinción de los dinosaurios

La profesora Emily Bamforth, responsable de las excavaciones, subraya la singularidad del hallazgo sobre la razón detrás de la extinción de los dinosaurios. “Se trata de una única especie animal, extraída de una instantánea en el tiempo, y es una muestra de un tamaño enorme”, ha indicado. Los restos corresponden al Pachyrhinosaurus, un herbívoro de gran tamaño emparentado con el Triceratops que alcanzaba hasta cinco metros de longitud y dos toneladas de peso.

Apotropeo #1 Apotropeo *
Lo de enorme es muy relativo, pesaba lo mismo o menos que cualquier coche actual.
:troll:
0 K 10
#2 superjavisoft
Pero que mierda de noticia y comprensión del periodista???
Hace referencia a un evento hace 72 millones de años que miles de dinosaurios murieron en una inundación.
No a su total extincion hace 65 millones de años.
1 K 24
Moixa #3 Moixa
Unos investigadores se acercan a la verdadera razón detrás de la extinción de UNOS dinosaurios
Sería el título correcto
0 K 14
Asimismov #5 Asimismov
#3 bueno, yo he visto dinosaurios en el Parlamento Europeo, en las Cortes e incluso en gobiernos autonómicos como CyL, Estremadura, C.Valenciana y en las Baleares.
0 K 12
kintxo #4 kintxo
Los dinosaurios no se extinguieron. Las aves siguen aquí
2 K 34
Dene #6 Dene
No hace falta ninguna investigación... todo el mundo sabe que se extinguieron porque no los toreaba nadie
0 K 12

