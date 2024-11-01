·
5
meneos
38
clics
Unos hombres armados roban más de 100.000 dólares en cartas Pokémon de una tienda de Nueva York
El asalto tuvo lugar mientras se celebraba un evento en el local, con decenas de personas dentro
robo
pokémon
actualidad
5 comentarios
#2
Jointhouse_Blues
Gotta rob'em all.
#3
javibaz
Me suena que alguna vez que he leído algo sobre esas cartas, es que están numeradas y bastante controladas. Venderlas no va a ser un buen negocio.
#4
chocoleches
#3
No, no son huevos de Fabergé para saber donde están todas, son más bien como cartas de Magic, se meten aleatoriamente en sobres y no hay más control que ése.
#5
wendigo
*
#3
Ni numeradas, ni controladas.
Como mucho, si están tasadas o "grading" por su conservación y demas, si que tienen un código de barras y un certificado de conservación y autenticidad en la funda (Externo)
Pero es tan simple como sacarlas y volverlas a mandar a cualquier empresa en un tiempo para que no cante.
Y eso, sin tener en cuenta que hay gente que las compraría tal cual.
Y si fueran sobres, mazos o cajas, ni eso.
Saludos
#1
efectogamonal
Cartas pokemon
