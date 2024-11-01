edición general
Unos hackers roban datos de clientes premium de Pornhub

Un grupo de hackers admite haber robado datos de más de una docena de clientes premium de PornHub de un supuesto incidente de ciberseguridad.

comentarios
ThePato #1 ThePato
Más de una docena, guau.
devilinside #7 devilinside
#1 No harías comentarios tan graciosos si fueses un cliente premium
#10 solojavi
#1 Sospecho que los premium han pagado mucho (deben ser ricos) y además no desean que su nombre sea publicado.
Desconozco si existen o no premium pero, aunque el hackeo sea falso, basta con enviar correos de chantaje a todos los ricachones para ver si alguno lo utiliza y además cae en la trampa.
cocolisto #6 cocolisto
Los amantes del porno de pago,pornografiados,si se puede decir tal palabro.
Connect #2 Connect
Que más puede ofrecer Pornhub a un cliente premium? Te dan un día físico al mes con su pornhubber favorita? ?(
ChatGPT #3 ChatGPT
#2 una pegatina para el parachoques
santim123 #5 santim123
Será los 12 que tienen
inventandonos #9 inventandonos
#5 Y dos son cuentas de test y de demo
Spirito #4 Spirito
Nooooooooooooo :shit:
#8 dclunedo
Lo mismo son sus propias cuentas... siendo doce..... :troll:
