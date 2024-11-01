edición general
Unos escaladores vieron algo extraño en una pared: la huella de una estampida de tortugas de hace 80 millones años

Unos escaladores vieron algo extraño en una pared: la huella de una estampida de tortugas de hace 80 millones años

A veces los mayores descubrimientos paleontológicos no ocurren en excavaciones planificadas y con grandes estudios a sus espaldas, sino por pura casualidad en lugares donde no debería haber nadie. Esto es precisamente lo que ocurrió en 2019 en el Monte Còrneo en Italia donde dos escaladores se adentraron en una zona restringida del parque natural y se toparon con algo que no encajaba en la roca: cientos de marcas extrañas en una pared vertical.
Ya sabemos lo que es. Ahora, un estudio publicado en Cretaceous Research ha revelado qué son

4 comentarios
Pacman #3 Pacman
#2 El articulo original.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667125001910

He tenido ganas de enlazarlo, ya que es mucho más extenso (y con fotos), pero me ha podido la vagancia.
5 K 73

