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Unos electrodos conectados al cerebro permiten a dos personas con parálisis teclear con la mente

Unos electrodos conectados al cerebro permiten a dos personas con parálisis teclear con la mente

Uno de los pacientes, con tetraplejía, logró velocidades similares a las de la media y casi sin errores. Poco a poco la ciencia se acerca a cumplir el sueño de que los que no pueden, puedan. De la mano de la inteligencia artificial, el lenguaje de máquinas, algoritmos y mucha tecnología, la neurociencia está acercando el día en que los lesionados medulares puedan caminar; que las personas con párkinson dejen de bloquearse; que los que perdieron la sensibilidad puedan volver a tocar; o que los que perdieron la vista, vuelvan a sentir la luz.

| etiquetas: electrodos , conectados , cerebro , permiten , teclear
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6 comentarios
13 3 0 K 152 tecnología
Sr.No #3 Sr.No
Perro corre Doom?

Ya cierro al salir
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obmultimedia #5 obmultimedia
Lo primero que hicieron fue poner en google "Pornhub" :troll:
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
....p...r....0....n.....
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Pontecorvo #4 Pontecorvo *
Este tipo de cosas siempre me hacen pensar que un día se pueda digitalizar el pensamiento, el yo de una persona, como si fuera un software. Y por tanto bastaría con volcarlo sobre otro cuerpo, un hardware biológico o mecánico, para tener vida eterna. Parecido a lo visto en Avatar.
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Veelicus #6 Veelicus
#4 Eso no es vida ni nada, eso es un software corriendo sobre un hardware biologico
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#1 Jack_Burton
¿Pero no sé supone que los de la utopía tecnológica de Honduras ya habían conseguido que un tipo jugará al ajedrez con la mente?
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menéame