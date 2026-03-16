Unos electrodos conectados al cerebro permiten a dos personas con parálisis teclear con la mente

Uno de los pacientes, con tetraplejía, logró velocidades similares a las de la media y casi sin errores. Poco a poco la ciencia se acerca a cumplir el sueño de que los que no pueden, puedan. De la mano de la inteligencia artificial, el lenguaje de máquinas, algoritmos y mucha tecnología, la neurociencia está acercando el día en que los lesionados medulares puedan caminar; que las personas con párkinson dejen de bloquearse; que los que perdieron la sensibilidad puedan volver a tocar; o que los que perdieron la vista, vuelvan a sentir la luz.