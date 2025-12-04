Uno de los jueces que condenaron a García Ortiz: “Les he dado la conferencia entre deliberación y deliberación”

este jueves ha trascendido un nuevo audio parecido grabado en uno de los cursos que organiza el ICAM el 19 de noviembre, el día antes de conocerse el fallo condenatorio, que llevó a la dimisión del hasta entonces fiscal general y del que dos semanas después todavía no hay sentencia.
Lo peor que les puede pasar a esta gente es que el Constitucional o el TJUE les anule la sentencia que van a pergeñar. Ninguno de ellos va a sufrir ninguna pena por su prevaricación porque ya han prevaricado otras veces y ahí siguen.
Tienen buenos motivos para reírse, ellos hacen lo que les sale de la polla, mientras que a los del barrio de enfrente los fulminan ante el menor despiste.
Las deliberaciones son secretas, así como las votaciones y las mayorías (salvo votos particulares) precisamente para defender la independencia de posturas
2-Nadie desveló un cambio de ponente
Deja de informarte con panfletos.
Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas. También lo será el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley sobre publicidad de los votos particulares.
El cambio de ponente los desvela él mismo al decir que es él que que tiene que poner la sentencia.
Como te digo, con menos se ha condenado al FGE
El presidente de la Sala del Supremo que condenó a García Ortiz participó en un curso de una de las acusaciones: "Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general"
#18 se referirá a este comentario.
No lo veo tan complicado de ver.
Nadie en la sala, todos juristas, llegó a poder pensar que la frase tenía ningún significado.
De hecho el fallo se publicó 2 días después, es probable que la deliberación final fuera al día siguiente y hasta entonces no se supiera que iba a haber cambio de ponente siquiera.
No es más que propaganda para engañar.
Y decir "te voy a matar", es una frase coloquial, eso si, díselo a un policía, que lo mejor no piensa lo mismo.
Las frases son coloquiales entre colegas, amigos, ... no en una sala llena de gente extraña.
¿Y por eso filtraron el audio? ¿Por qué pensaron que era irrelevante?
A ver, que eran gente que iba para ser abogado del turno de oficio, y poderse encontrar a este juez si o si, ¿tú le denunciarías abiertamente según estas empezando?
El audio se filtra a posteriori del fallo porque, efectivamente, antes del fallo, no era posible hacer ninguna inferencia ni quiebro para llegar a esa conclusión, sí.
Son frases que según el contexto pueden tener un significado u otro, no es manipular.
Es un juez del Supremo, en una sala con abogados, y sabe lo que significaba lo que decía.
¿estás seguro que se filtra a posteriori? Sabemos cuando sale en los medios, no cuando se filtra realmente ni a donde.
¿Puedes asegurar que el audio haya llegado de la fuente original a los medios?
Que estés haciendo chascarrillos sobre algo que puede depender la vida de alguien, ya no entre conocidos y en una cena, o si me apuras un chat privado. Es que hablamos en medio de un curso lleno de gente desconocida.
Si el CGPJ funcionara como debiera, tendrían un toque de atención por ser tan gañanes.
Un juez fuera de su horario laboral ejerciendo una actividad que puede realizar y comentando un caso que todos conocen porque se ha seguido minuto a minuto en medios. ¿Relevancia?
Por menos han condenado a un Fiscal General, no sé dónde estará la fontanería en ese caso
Del fiscal aun no hay detalles porque no ha salido sentencia, pero vamos, redactó y publicó una nota con datos reservados desde una institución del estado, clara revelación.
>la grabación, hecha pública por RTVE
Lastima de rayo divino y justiciero que les atravesase de arriba a abajo.
Mejor por el ano y que les salga por las puñetas.
Luego vienen los lloros por la pérdida de confianza en las instituciones y autoridades.
Que les den.
"Durante una charla informal a sus alumnos Berdugo se refiere al juicio en tres ocasiones en un tono más bien jocoso y en el que no faltan risas del auditorio. " Pero el diario no dice nada del contenido de esos comentarios jocosos, a lo mejor por vergüenza de quedar como unos ridículos lacayos del perro. En serio, menéame sois una caricatura de vosotros mismos.