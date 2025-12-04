edición general
Uno de los jueces que condenaron a García Ortiz: “Les he dado la conferencia entre deliberación y deliberación”

este jueves ha trascendido un nuevo audio parecido grabado en uno de los cursos que organiza el ICAM el 19 de noviembre, el día antes de conocerse el fallo condenatorio, que llevó a la dimisión del hasta entonces fiscal general y del que dos semanas después todavía no hay sentencia.

Esteban_Rosador
Haciendo chascarrillos sobre la sentencia de García Ortiz. Se sienten impunes.
18
Malaguita
#2 Lo son.
Lo peor que les puede pasar a esta gente es que el Constitucional o el TJUE les anule la sentencia que van a pergeñar. Ninguno de ellos va a sufrir ninguna pena por su prevaricación porque ya han prevaricado otras veces y ahí siguen.
2
soberao
#23 Si se demuestra en otro tribunal que la sentencia está sesgada y que no es válida, aunque sigan en su puesto los pueden echar de otros juicios donde se pueda intuir que su sesgo político va a afectar a la sentencia que pueda escribir ese juez o jueza.
1
Malaguita
#35 Juicios sesgados se ven constantemente. Sin embargo solo conozco a un juez que haya sido apartado de sus funciones, el Juez Garzón.
Tienen buenos motivos para reírse, ellos hacen lo que les sale de la polla, mientras que a los del barrio de enfrente los fulminan ante el menor despiste.
1
soberao
#37 Aunque no los aparten de su trabajo, quedarán sesgados, así que no creo que el tribunal constitucional u otro tribunal español de marcha atrás en esta sentencia por cuestiones corporativas. Esperarán que vayan a Europa, y que cuando Europa resuelva estarán ya todos jubilados o criando malvas.
0
jonolulu
Conferencia dada para un organismo que es parte de la acusación. Todo atado y bien atado
7
jonolulu
#14 Porque la ponente inicialmente era Susana Polo. Al informar que el ponente es él, se revela que el tribunal queda dividido en posturas y Susana Polo queda en minoría. Y esto antes de terminar las deliberaciones, Polo delinó la ponencia después.

Las deliberaciones son secretas, así como las votaciones y las mayorías (salvo votos particulares) precisamente para defender la independencia de posturas
4
pedrario
#16 1-Te estas equivocando de intervención y persona

2-Nadie desveló un cambio de ponente

Deja de informarte con panfletos.
1
jonolulu
#17 LEC Artículo 139. Secreto de las deliberaciones de los tribunales colegiados.
Las deliberaciones de los tribunales colegiados son secretas. También lo será el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley sobre publicidad de los votos particulares.


El cambio de ponente los desvela él mismo al decir que es él que que tiene que poner la sentencia.

Como te digo, con menos se ha condenado al FGE
3
pedrario
#18 Como pone en el comentario que respondes, nadie desveló cambio de ponente.
0
celyo
#24 www.huffingtonpost.es/politica/el-presidente-sala-supremo-condeno-garc

El presidente de la Sala del Supremo que condenó a García Ortiz participó en un curso de una de las acusaciones: "Concluyo, que tengo que poner la sentencia al fiscal general"

#18 se referirá a este comentario.
1
pedrario
#29 sé a cuál se refiere y mantengo lo dicho en #_17
0
NoMeVeas
#31 Puestos a decir tonterías...
0
celyo
#31 pero está revelando un cambio de ponente, como advierte #17, y eso es algo que no se debe de saber mientras esté la deliberación.

No lo veo tan complicado de ver.
0
pedrario
#39 No se ha revelado ningún cambio de ponente. Es una frase coloquial que no significa nada. Poner sentencia puede significar mil cosas, desde que van a hacer la deliberación para votar la sentencia hasta que él como presidente de la sala va a asistir en la redacción de la sentencia, cosa que es común.

Nadie en la sala, todos juristas, llegó a poder pensar que la frase tenía ningún significado.

De hecho el fallo se publicó 2 días después, es probable que la deliberación final fuera al día siguiente y hasta entonces no se supiera que iba a haber cambio de ponente siquiera.

No es más que propaganda para engañar.
0
celyo
#44 Es una frase coloquial que no significa nada.

Y decir "te voy a matar", es una frase coloquial, eso si, díselo a un policía, que lo mejor no piensa lo mismo.
Las frases son coloquiales entre colegas, amigos, ... no en una sala llena de gente extraña.

Nadie en la sala, todos juristas, llegó a poder pensar que la frase tenía ningún significado.

¿Y por eso filtraron el audio? ¿Por qué pensaron que era irrelevante?

A ver, que eran gente que iba para ser abogado del turno de oficio, y poderse encontrar a este juez si o si, ¿tú le denunciarías abiertamente según estas empezando?
0
pedrario
#45 Vaya forma de manipular tan indecente, como s una frase u otra tuviera que ver.

El audio se filtra a posteriori del fallo porque, efectivamente, antes del fallo, no era posible hacer ninguna inferencia ni quiebro para llegar a esa conclusión, sí.
0
celyo
#46 Vaya forma de manipular tan indecente, como s una frase u otra tuviera que ver.

Son frases que según el contexto pueden tener un significado u otro, no es manipular.
Es un juez del Supremo, en una sala con abogados, y sabe lo que significaba lo que decía.

El audio se filtra a posteriori del fallo porque, efectivamente, antes del fallo, no era posible hacer ninguna inferencia ni quiebro para llegar a esa conclusión, sí.

¿estás seguro que se filtra a posteriori? Sabemos cuando sale en los medios, no cuando se filtra realmente ni a donde.
¿Puedes asegurar que el audio haya llegado de la fuente original a los medios?
0
angelitoMagno
¿Y el problema cual es? La lista de jueces es conocida y que están deliberando, pues también.
1
EsanZerbait
#8 pensaba que se deliberaba antes de condenar, no después
1
celyo
#8 yo pensaban que eran gente seria y profesional, que son la élite judicial, y para ser juez entran muy pocos.

Que estés haciendo chascarrillos sobre algo que puede depender la vida de alguien, ya no entre conocidos y en una cena, o si me apuras un chat privado. Es que hablamos en medio de un curso lleno de gente desconocida.

Si el CGPJ funcionara como debiera, tendrían un toque de atención por ser tan gañanes.
3
pedrario
Se huele la desesperación en los fontaneros del régimen, vaya mierdas de "exclusivas" sacan.

Un juez fuera de su horario laboral ejerciendo una actividad que puede realizar y comentando un caso que todos conocen porque se ha seguido minuto a minuto en medios. ¿Relevancia?
1
jonolulu
#9 CP 417.1. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Por menos han condenado a un Fiscal General, no sé dónde estará la fontanería en ese caso
7
angelitoMagno
#12 ¿Qué secreto se ha divulgado aquí que no pueda ser divulgado?
1
pedrario
#12 ¿Qué secreto ha divulgado exactamente?

Del fiscal aun no hay detalles porque no ha salido sentencia, pero vamos, redactó y publicó una nota con datos reservados desde una institución del estado, clara revelación.
0
ur_quan_master
#9 Buenas tardes. Soy el repartidor ¿donde quiere que le deje la carga de ruedas de molino para que usted comulgue con ellas?
2
pedrario
#22 Guardalos junto a la pila de ausencia de argumentos que llevas contigo a todos lados.
1
par
#9 No se si definiria La Vanguardia como 'los fontaneros del regimen'...
0
pedrario
#26 No sé por qué no ibas a pensarlo, pero vamos, que si lees la noticia....

>la grabación, hecha pública por RTVE
0
rendri
Entre deliberación y deliberación... chupito!
1
jonolulu
#20 Ha sido más un sujétame el cubata y el Farias
0
ElRelojero
Digo yo, que si al Fiscal lo investigaron porque se supieron filtraron datos, ahora se debería investigar a estos jueces porque se sabe la sentencia antes de salir publicada.
0
Dene
Y cobrando por ello de una de las partes, lo que le inhabilita
0
elsnons
Ha salido ya el redactado de la sentencia ? , quizá por eso tarda tanto,
0
reivaj01
#1 Tardan tanto porque no pueden escribir ni una sola frase de los ataques de risa que les entra.
Lastima de rayo divino y justiciero que les atravesase de arriba a abajo.
12
AmenhotepIV
#5
Mejor por el ano y que les salga por las puñetas.
1
EsanZerbait
#1 alguien podría pensar que primero han condenado y luego se inventan una sentencia ad hoc, made in spain
2
Malinke
Ardo en deseos de oír a la presidenta del Supremo y CGPJ, que tuvo palabras para el presidente del gobierno por hacer comentarios sobre el poder judicial, sobre la actuación de esta gente, o de Peinado y sus salidas de las normas, o de que se filtraran datos de García Ortiz bajo la instrucción del juez Hurtado, y que diga que estás actuaciones debilitan la confianza de la gente en la justicia.
0
euacca
Los jueces que votaron condenar (no todos) participan en un curso, a sueldo de una de las acusaciones, y allí encima se pitorrean del entonces acusado. Hay que repetir el juicio.
0
uvi
Alguien se acuerda de Bermejo, el Ministro de Justicia que dimitió por coincidir en una cacería con Garzón que en ese momento investigaba la Gürtel y al cual acusaron de falta de imparcialidad....diferente porque patatas.
0
pirat
A mí me daría vergüenza pertenecer a este podrido gremio y alzaría la voz desmarcándome.
Luego vienen los lloros por la pérdida de confianza en las instituciones y autoridades.
Que les den.
0
NoMeVeas
2 semanas han pasado y nada... Y os digo mas, va a pasar 1 mes y aún nada porque esta gentuza el "primero la obligación luego la devocion" nunca lo aprendieron, asi que se iran/estarán de fiestas hasta enero de 2026 y... ya luego, una vez curados de la resaca, empezarán a escribir.
0
Rixx
Van a calzón quitado.:-D
0
Pepepistolas
Deliberar? es de risa . Podian haber ahorrado el juicio , ya estaba condenado antes de empezar. Supongo que cobraran por juicio e intentar dar apariencia de justicia a algun despistado que aun no se entera del pozo inmundo donde habita esta piara.
0
r_586914
¿y la noticia está en?desde luego no se puede ser más sectario. Oh si, un juez ha hecho comentarios jocosos de un juicio en una conferencia a estudiantes de derecho. Vaya estupidez.

"Durante una charla informal a sus alumnos Berdugo se refiere al juicio en tres ocasiones en un tono más bien jocoso y en el que no faltan risas del auditorio. " Pero el diario no dice nada del contenido de esos comentarios jocosos, a lo mejor por vergüenza de quedar como unos ridículos lacayos del perro. En serio, menéame sois una caricatura de vosotros mismos.
0
alcama
Lloros S03E01
10
StuartMcNight
#3 Tragadas de lefa de la caverna S25E01
6

menéame