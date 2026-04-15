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Uno de cada cinco robos violentos en Barcelona se comete con un patinete eléctrico

Uno de cada cinco robos violentos en Barcelona se comete con un patinete eléctrico

Los Mossos han intervenido más de 400 unidades desde que se activó en 2024 un plan para combatir su irrupción en el mundo delincuencial . Cuando se popularizó el uso del patinete eléctrico tras la pandemia, los delincuentes vieron el filón: es un vehículo que complica mucho la vida a los policías encargados de perseguirlos. Sobre un patinete, los carteristas se mueven tan rápido que los agentes tienen que apretar el paso, o echar a correr, para no perderlos de vista.

| etiquetas: barcelona , robos , violentos , con , patinete , electrico
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9 comentarios
5 0 0 K 66 actualidad
joffer #3 joffer
La vespino/derbi de los nuevos tiempo y el tirón de bolso.
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aporuvas #7 aporuvas
#3 Eiii para para, eso era mas de Rieju ehh… xD
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Gadfly #2 Gadfly
Habría que expulsar a todos los patinetes eléctricos de vuelta a su país
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#5 Pitchford
Prohibido tener patinete a quien no tenga un trabajo a tiempo completo.
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josde #6 josde
#5 Los chorizos trabajan robando a tiempo completo.:-D
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#8 Pitchford
#6 Pagando S.S. quiero decir.. xD
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wachington #9 wachington
En Barcelona ahora casi han desaparecido los patinetes desde que se exige el seguro para circular en patinete eléctrico. Imagino que el número de robos cometidos con patinetes eléctricos caerá drásticamente los próximos meses.
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#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
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Dene #4 Dene
No entiendo por qué el policía tiene que echar a correr cuando una bala corre mas....
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menéame