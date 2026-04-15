Uno de cada cinco robos violentos en Barcelona se comete con un patinete eléctrico

Los Mossos han intervenido más de 400 unidades desde que se activó en 2024 un plan para combatir su irrupción en el mundo delincuencial . Cuando se popularizó el uso del patinete eléctrico tras la pandemia, los delincuentes vieron el filón: es un vehículo que complica mucho la vida a los policías encargados de perseguirlos. Sobre un patinete, los carteristas se mueven tan rápido que los agentes tienen que apretar el paso, o echar a correr, para no perderlos de vista.