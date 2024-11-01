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Por Qué el Universo NO Tiene un Comienzo — La Verdad Que Desafía al Big Bang

Por Qué el Universo NO Tiene un Comienzo — La Verdad Que Desafía al Big Bang

¿Y si todo lo que creemos sobre el origen del universo estuviera incompleto? Durante décadas, la ciencia ha enseñado que el universo comenzó con el Big Bang hace 13.8 mil millones de años. Pero algunos físicos teóricos, incluido Roger Penrose, sugieren algo mucho más radical: que el universo podría no tener un comienzo en absoluto.

En este fascinante video, exploramos una de las ideas más profundas y controvertidas de la física moderna.

| etiquetas: hawking , tiempo , espacio , partículas , eternidad , agujeros negros
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6 comentarios
3 1 0 K 29 ciencia
hijomotoss #1 hijomotoss
El universo es plano :shit:
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Magog #6 Magog *
#1 ojo con eso...., si es plano se puede plegar...

#4 a mi me gusta cuando a la pregunta del qué había antes responden "equisde lol paquequieresavéeso" (A ver, lo dicen mas técnicamente, eso si)
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UnoYDos #2 UnoYDos
Ni la noticias de ciencia se salvan ya de la basura de titulares. ¿la verdad? ¿En serio?
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Dimelo porQuE quE NO Me PuEdO ReSsiSTir
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vviccio #4 vviccio
Antes del big bang no se podía saber...
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botafoch #5 botafoch
Pero Mayúsculas Si Que Tiene
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menéame