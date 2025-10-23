edición general
Universidad jesuita de Georgetown: nuevo rector rechaza la enseñanza de la Iglesia católica sobre la homosexualidad

Universidad jesuita de Georgetown: nuevo rector rechaza la enseñanza de la Iglesia católica sobre la homosexualidad

La prestigiosa universidad jesuita estadounidense Georgetown University ha protagonizado un giro preocupante: su nuevo rector, Eduardo Peñalver, ha declarado públicamente que rechaza la enseñanza de la Iglesia católica sobre la homosexualidad. Esta afirmación, reportada por LifeSiteNews, plantea una seria pregunta sobre la coherencia y la identidad católica de una institución fundada precisamente para formar líderes

Asimismov #1 Asimismov *
¡Enhorabuena!
Los homosexuales han representado una parte importante del clero en los mil últimos años, y a pesar de todo sigue habiendo iglesia y clero.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
#1 Lo curioso es que se acabará antes la iglesia católica y el catolicismo en general, que los gays

0 pruebas, 0 dudas
tul #2 tul
en breves escision en el seno de la puta de roma.
