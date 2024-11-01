Unidas en la adversidad: desplome de todas las monedas de la tierra ante el Euro

El ejercicio financiero de 2025 ha dejado de ser una simple crónica de mercados para convertirse en un salmo de poder absoluto bajo la efigie de Christine Lagarde.La presidenta del BCE ha erigido al euro como el único ídolo estable del sistema-mundo. Al observar la devastación de las divisas globales frente a la moneda única, la magnitud de su hegemonía evoca inevitablemente las palabras del Apocalipsis: ¿quién puede haber como ella, y quién podrá combatir contra ella?