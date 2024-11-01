edición general
Unidas en la adversidad: desplome de todas las monedas de la tierra ante el Euro

El ejercicio financiero de 2025 ha dejado de ser una simple crónica de mercados para convertirse en un salmo de poder absoluto bajo la efigie de Christine Lagarde.La presidenta del BCE ha erigido al euro como el único ídolo estable del sistema-mundo. Al observar la devastación de las divisas globales frente a la moneda única, la magnitud de su hegemonía evoca inevitablemente las palabras del Apocalipsis: ¿quién puede haber como ella, y quién podrá combatir contra ella?

El lado negativo de una moneda fuerte es la perdida de competitividad, puedes comprar muy barato pero eso perjudica a nuestra industria y a nuestras manufacturas y eso también es un problema para vender al exterior. Esto produce desindustrialización, es vivir en un espejismo, aparentemente todo va bien. Es lo que le ha pasado a EE.UU. con una moneda fuerte, desindustrialización y endeudamiento exterior.
