edición general
15 meneos
47 clics
La unidad militar que tomó Televisión Española el 23F tenía orden de “tirar a matar”

La unidad militar que tomó Televisión Española el 23F tenía orden de “tirar a matar”

En una conversación ahora desclasificada, un soldado explica que la consigna era: "El primer tiro al aire y el segundo a dar. Con los cargadores metidos y ni seguro ni nada".

| etiquetas: 23f , tirar a matar , televisión española
12 3 0 K 156 actualidad
6 comentarios
12 3 0 K 156 actualidad
#6 concentrado
Tendrían miedo de que alguien les tirara un micrófono o, algo peor, una pregunta incómoda.
1 K 23
#1 Albarkas
Pues podrían haber reventado las cintas con la sintonía de "La Clave", al menos habría salido algo bueno de todo éste jaleo.
0 K 12
verocla #3 verocla
Todavía recuerdo que pillé una conversación con un walkie de juguete en la que hablaban de la toma de prado del rey antes de que se hiciese público :troll:
0 K 10
strike5000 #2 strike5000 *
"El primer tiro al aire y el segundo a dar."

Esa ha sido la consigna de toda la vida en cualquier servicio de armas de las FAS. Cuando estabas de centinela en una garita aislada debías dar tres veces el alto; si la otra persona no se paraba debías disparar al aíre (normalmente y por seguridad el primer cartucho era de fogueo) y si ni por esas entonces ya tirabas a dar. Si después de tres órdenes de detenerte y un disparo al aire siguen avanzando hacia ti lo que queda por hacer es disparar a dar, que no es lo mismo que disparar a matar.
0 K 10
sorrillo #5 sorrillo *
#2 lo que queda por hacer es disparar a dar, que no es lo mismo que disparar a matar.

Tirar a dar sí es lo mismo que disparar a matar, lo de apuntar al pie o a la mano es una cosa de películas, en la vida real se dispara al centro donde es más probable que no falles y la bala tocará donde toque, si mata mata y si no mata no mata.
0 K 10
#4 trasparente
Si mal no recuerdo, esos fueron a proteger RTVE de los golpistas. En clase de Arquitectura de Ordenadores me pilló el lío.
0 K 8

menéame