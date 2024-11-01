UNICEF denuncia más de 1.100 niños muertos o heridos por la guerra en Oriente Próximo, una situación "catastrófica"

"Diez días después de la intensificación del conflicto en Oriente Próximo, la situación se está volviendo catastrófica para millones de niños en toda la región", ha dicho el organismo, que ha especificado que "desde el 28 de febrero más de 1.100 niños y niñas han muerto o resultado heridos por la violencia, incluyendo 200 niños en Irán, 91 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait".