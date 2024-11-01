La demanda de los turistas de Rusia por Cuba aumentó más de un 30% en los últimos días, pese a las crecientes tensiones en la región tras la intervención militar de EEUU en Venezuela para detener a Nicolás Maduro. La Isla parece beneficiarse en ese aspecto con la crisis política en el país suramericano, si bien el interés de los veraneantes de la nación euroasiática por Cuba se desplomó durante 2024.
No importa. El imperio está cayendo y con él caerán los embustes, manipulaciones y crímenes ya normalizados.
Lo único que salva a EEUU de ser más despreciado es la extraordinaria maquinaria de propaganda y su cine, pero el futuro ya no pertenece a EEUU ni a los que lo apoyan ahora.
Lah noticiah !
No lo digo yo, lo afirman ya no sé sabe cuántas resoluciones de la ONU, aunque ya sabemos que EEUU se pasa la ONU y el derecho internacional por el ojal que habite la Casa Blanca.
Algo que le costará muy muy muy caro al EEUU decadente del futuro.