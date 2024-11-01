edición general
'La única alternativa a Venezuela es Cuba': a los turistas de Rusia se les achica el Caribe

La demanda de los turistas de Rusia por Cuba aumentó más de un 30% en los últimos días, pese a las crecientes tensiones en la región tras la intervención militar de EEUU en Venezuela para detener a Nicolás Maduro. La Isla parece beneficiarse en ese aspecto con la crisis política en el país suramericano, si bien el interés de los veraneantes de la nación euroasiática por Cuba se desplomó durante 2024.

| etiquetas: rusia , cuba , venezuela , caribe
#2 candonga1
Pues por mi zona deben hacer muy buenas promociones para turistas ucros.... todos entre 20 y tantos y cuarenta y tantos años, todos con su BMW, todos se quedan a vivir por aquí...
#1 VFR
Que traigan su propio petróleo
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#7 y vuelta la burra al trigo. El único bloqueo que tienen en Cuba es el de la dictadura cubana para con su pueblo. Se ha explicado docenas de veces, pero a algunos parece que os cuesta.
Spirito #9 Spirito *
#8 Mientes y lo haces con descarado desprecio a la verdad.

No importa. El imperio está cayendo y con él caerán los embustes, manipulaciones y crímenes ya normalizados.

Lo único que salva a EEUU de ser más despreciado es la extraordinaria maquinaria de propaganda y su cine, pero el futuro ya no pertenece a EEUU ni a los que lo apoyan ahora.
TooBased #4 TooBased
Claro.. ya no quieren ir porque no está Maduro... :shit:

Lah noticiah !
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Menos de 2 millones de turistas y bajando. Un país maravilloso arrasado por la dictadura comunista castrista.
Spirito #5 Spirito
#3 Y por los bloqueos inhumanos e ilegales de EEUU.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#5 el único bloqueo es el que tienes en la cabeza.
Spirito #7 Spirito *
#6 Por más que algunos intentéis negar los crímenes que EEUU ha cometido y aún comete en Cuba por el bloqueo bestial, ilegal e inhumano contra Cuba no vais a borrar esa evidencia, ni de la historia.

No lo digo yo, lo afirman ya no sé sabe cuántas resoluciones de la ONU, aunque ya sabemos que EEUU se pasa la ONU y el derecho internacional por el ojal que habite la Casa Blanca.

Algo que le costará muy muy muy caro al EEUU decadente del futuro.
