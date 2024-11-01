'La única alternativa a Venezuela es Cuba': a los turistas de Rusia se les achica el Caribe

La demanda de los turistas de Rusia por Cuba aumentó más de un 30% en los últimos días, pese a las crecientes tensiones en la región tras la intervención militar de EEUU en Venezuela para detener a Nicolás Maduro. La Isla parece beneficiarse en ese aspecto con la crisis política en el país suramericano, si bien el interés de los veraneantes de la nación euroasiática por Cuba se desplomó durante 2024.