El último recurso soviético al que ha recurrido Putin para evitar un colapso aéreo en el país: algunos modelos datan de los años 80

El último recurso soviético al que ha recurrido Putin para evitar un colapso aéreo en el país: algunos modelos datan de los años 80

Rusia ha iniciado un programa de restauración de aviones antiguos para de esta forma hacer frente a la escasez de aviones en la flota aérea civil, que se ha ido agravando por las sanciones impuestas por Occidente desde 2022. Una información que ha confirmado Rostec, conglomerado industrial estatal ruso, al periódico Izvestia, con The Moscow Times informando de ello

| etiquetas: rusia , aviación , aviones , años 80 , restauración
Comentarios destacados:    
Pacman
El enlace con las declaraciones originales (el site tiene página en ruso y en inglés, pongo la versión inglesa)
iz.ru/en/node/2025851

El_dinero_no_es_de_nadie
Putin es ecologista, os vais a quejar de que recicle :troll:

ehizabai
Ahí están los rusos a tope con la sostenibilidad, la ecología y la filosofía de residuos 0. :troll:

YoSoyTuPadre
Vamos, que no falte la noticia del día de que Rusia va a colapsar

Pacman
#2 al revés, es una oda a la resiliencia y sostenibilidad de Rusia

:-)

YoSoyTuPadre
#5 Me refiero a como presenta As la noticia :roll: no, no va a colapsar el transporte aéreo en el país, la tasa de ocupación de asientos es del 96 % durante el período pico de verano y el 75 % el resto del tiempo, y como indica en la noticia el director de Avia.ru,:
"El tráfico de pasajeros en destinos turísticos de larga distancia está siendo asumido gradualmente por aerolíneas extranjeras. Por lo tanto, el deseo de las aerolíneas nacionales de devolver al servicio los aviones de

…   » ver todo el comentario

tul
#2 si no publica unas cuantas mentiras cada dia no come

Mauro_Nacho
#2 Rusia colapsada y la Ucrania perdiendo la guerra a pesar de recibir ayuda de EE.UU. Europa y la OTAN.
Europa quiere prepararse para defenderse de un país colapsado económicamente.

kumo
Si ya antes no hubiese volado en Aeroflot, no te digo ahora. La trazabilidad de esas piezas te lleva al taller de Boris. Me imagino que muchos aparatos serán para vuelos regionales, porque a estas alturas tengo duda de que hasta China que eso lo mira con lupa, les acepte según qué aparatos.

Febrero_2026
Hay que tenerlos cuadrados para subirse en una chatarra así que a saber dónde ha estado y en qué circunstancias.

maspipinobreve
Tenían tecnología entonces que nosotros no tenemos ahora. A mamarla. Porque somos unos payasos que han prescindido de investigación y evolución confiando en otros payasos que solo pensaban en dividendos. Mala suerte, amigos. Aparte, no hay nadie que aventaje a Rusia en aviación, sobretodo militar.


menéame