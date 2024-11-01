El último recurso soviético al que ha recurrido Putin para evitar un colapso aéreo en el país: algunos modelos datan de los años 80

Rusia ha iniciado un programa de restauración de aviones antiguos para de esta forma hacer frente a la escasez de aviones en la flota aérea civil, que se ha ido agravando por las sanciones impuestas por Occidente desde 2022. Una información que ha confirmado Rostec, conglomerado industrial estatal ruso, al periódico Izvestia, con The Moscow Times informando de ello