El último acorde del maestro de la música española: Joaquín Sabina se despide de los escenarios

La marcha de un maestro Llegado a sus 76 años de edad, Sabina ha dedicado más de la mitad de su vida al mundo de la canción y se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la música española. Desde sus inicios, el andaluz ha construido una banda sonora que supera las barreras generacionales y que viste con su oscuro ronquido los recuerdos de muchos de sus fanáticos. El Bob Dylan español, ha aprovechado esta última gira para despedirse de todo el mundo. Sabina ha dado un total de 71 conciertos recorriendo toda la geografía española