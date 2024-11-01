·
25
meneos
24
clics
Las últimas lluvias en Valencia no acaban en tragedia porque El Ventorro cierra los domingos
Mazon tuvo que cenar un pepito de lomo en "la peor noche que pueda imaginar".... Sigue en
ocio
6 comentarios
#1
cocolisto
Pese al miedo a que se repitiese lo peor de la dana en pleno temporal de lluvias, la pasada madrugada ha transcurrido sin grandes incidentes para los valencianos porque el restaurante El Ventorro cierra los domingos. «Esta vez, las alertas han funcionado porque los fogones estaban apagados», confirman los expertos de la Generalitat.
Las autoridades piden a la ciudadanía que no se confíe, pues el emblemático establecimiento abre sus puertas con normalidad esta semana y el aviso rojo por el…
» ver todo el comentario
3
K
50
#4
Ainhoa_96
Yo tuve la suerte de pasar la fatídica DANA de 2024 en casa, en una zona no inundable, pero como vecina de Torrent tengo muchos amigos que lo pasaron francamente mal en este y otros municipios cercanos.
Pues bien, cuando sucedió esta última alarma de hace unos días, muchas personas que sí vivieron de cerca aquella tragedia volvieron a tener episodios de ansiedad, algunos directamente se fueron a casas de familiares en Valencia capital.
Por suerte al final quedó en nada, pero aún estamos en…
» ver todo el comentario
2
K
34
#5
elgranpilaf
Me parece de muy mal gusto hacer una broma de lo de Valencia
0
K
9
#6
jacm
#5
EMT es a menudo quien plantea las cosas más claramente, aunque sea disfrazado de broma.
Esa broma está más cerca de la realidad que las mentiras repetitivas de los medios de la fachosfera.
1
K
21
#2
alcama
Creo que la izquierda está deseando otra DANA o que haya más incendios para tapar el tema de la financiación sospechosa del PSOE.
Porque el tema palestino tiene caducidad, no les da para las elecciones del próximo año
2
K
-16
#3
Lutin
#2
Vaya diarrea tienes.
1
K
19
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
