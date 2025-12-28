Última hora: El auténtico M. Rajoy detenido por la Guardia Civil

Por fín termina el año con una buena noticia, la Fiscalía ordena la detención de Mariano Rajoy gracias a los papeles de Bárcenas, por fín lograron resolver el misterio de la identidad secreta de un tal M. Rajoy. Recordaremos siempre este 28 de diciembre de 2025. A ver si el efecto dominó se lleva a todos los demás por delante.
| etiquetas: m. rajoy , detención , guardia civil
¡Ah, eres tú!
Pero quién es kaiser Rajoy?
www.meneame.net/user/Ausebio/history
De su propia web.
@Eirene
Aunque, igual, lo votas como tal y te cae un strike.