Última hora: El auténtico M. Rajoy detenido por la Guardia Civil

Última hora: El auténtico M. Rajoy detenido por la Guardia Civil

Por fín termina el año con una buena noticia, la Fiscalía ordena la detención de Mariano Rajoy gracias a los papeles de Bárcenas, por fín lograron resolver el misterio de la identidad secreta de un tal M. Rajoy. Recordaremos siempre este 28 de diciembre de 2025. A ver si el efecto dominó se lleva a todos los demás por delante.

Apotropeo #1 Apotropeo
Nunca hubiera imaginado que M. Rajoy era Mariano Rajoy.
:troll:
frg #6 frg
#1 Me recuerdas a cuando el pingüino se quita el guante de la cabeza en Wallance y Gromit.

¡Ah, eres tú!  media
woody_alien #7 woody_alien
#1 Podía haber sido Mercedes Rajoy, fallecida hace unos años. www.revistavanityfair.es/poder/articulos/mariano-rajoy-hermana-mercede
Deviance #2 Deviance
Se delató el solo al andar tan deprisa...... :roll: :-D xD :troll:
#5 torrrquemada
#2 Al principio, pareciendo un dishcapacitado dishléxico nadie lo hubiera dicho, pero empezó a correr y hablar normal cuando los policías aún lo veían desde la puerta de comisaria.

Pero quién es kaiser Rajoy?
Charles_Dexter_Ward #3 Charles_Dexter_Ward *
Esto SÍ es SPAM
www.meneame.net/user/Ausebio/history
De su propia web.
@Eirene
Aunque, igual, lo votas como tal y te cae un strike.
Eirene #8 Eirene
#3 Nefecto lo es.
#4 torrrquemada *
Hubiera sido más divertido haber puesto una cara diferente. Cómo si el auténtico M.Rajoy fuera otra persona, desconocida por el gran público.
riska #9 riska
Que inocente !! Dejarse atrapar así....
menéame